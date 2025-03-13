Валюты / AMTX
AMTX: Aemetis Inc
2.19 USD 0.04 (1.79%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMTX за сегодня изменился на -1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.13, а максимальная — 2.29.
Следите за динамикой Aemetis Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMTX
Дневной диапазон
2.13 2.29
Годовой диапазон
1.22 4.73
- Предыдущее закрытие
- 2.23
- Open
- 2.24
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Low
- 2.13
- High
- 2.29
- Объем
- 685
- Дневное изменение
- -1.79%
- Месячное изменение
- -12.75%
- 6-месячное изменение
- 26.59%
- Годовое изменение
- -4.78%
