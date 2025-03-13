KurseKategorien
Währungen / AMTX
AMTX: Aemetis Inc

2.42 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMTX hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.40 bis zu einem Hoch von 2.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aemetis Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

AMTX News

Tagesspanne
2.40 2.50
Jahresspanne
1.22 4.73
Vorheriger Schlusskurs
2.42
Eröffnung
2.45
Bid
2.42
Ask
2.72
Tief
2.40
Hoch
2.50
Volumen
576
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
-3.59%
6-Monatsänderung
39.88%
Jahresänderung
5.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
