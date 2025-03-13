货币 / AMTX
AMTX: Aemetis Inc
2.24 USD 0.05 (2.28%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AMTX汇率已更改2.28%。当日，交易品种以低点2.19和高点2.38进行交易。
关注Aemetis Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AMTX新闻
- Aemetis signs $30 million contract for energy efficiency upgrade
- Aemetis director Barton sells $67k in stock
- Aemetis AMTX Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Texas Capital Securities reiterates Hold rating on Aemetis stock at $2.50
- Aemetis (AMTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Aemetis Inc earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Aemetis appoints Anjaneyulu Ganji as CFO of India subsidiary
- Aemetis receives CARB approval for seven dairy digester pathways
- Stonegate Capital Partners Updates Coverage On Aemetis, Inc. (AMTX) Q1 2025
- Rubrik To Rally Around 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Aemetis (NASDAQ:AMTX)
- Ascendiant Capital raises Aemetis stock price target to $20
- Centuri Lands $350 Million In New Contracts, CEO Notes Demand Surge - Centuri Holdings (NYSE:CTRI)
- Why Is Aemetis Stock Trading Higher On Tuesday? - Centuri Holdings (NYSE:CTRI), Aemetis (NASDAQ:AMTX)
- Aemetis: Robust Revenue Growth But Profits Remain Elusive (NASDAQ:AMTX)
- Aemetis, Inc. (AMTX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.19 2.38
年范围
1.22 4.73
- 前一天收盘价
- 2.19
- 开盘价
- 2.20
- 卖价
- 2.24
- 买价
- 2.54
- 最低价
- 2.19
- 最高价
- 2.38
- 交易量
- 680
- 日变化
- 2.28%
- 月变化
- -10.76%
- 6个月变化
- 29.48%
- 年变化
- -2.61%
