통화 / AMTX
AMTX: Aemetis Inc
2.43 USD 0.01 (0.41%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AMTX 환율이 오늘 0.41%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.40이고 고가는 2.56이었습니다.
Aemetis Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AMTX News
- Aemetis signs $30 million contract for energy efficiency upgrade
- Aemetis director Barton sells $67k in stock
- Aemetis AMTX Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Texas Capital Securities reiterates Hold rating on Aemetis stock at $2.50
- Aemetis (AMTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Aemetis Inc earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Aemetis appoints Anjaneyulu Ganji as CFO of India subsidiary
- Aemetis receives CARB approval for seven dairy digester pathways
- Stonegate Capital Partners Updates Coverage On Aemetis, Inc. (AMTX) Q1 2025
- Rubrik To Rally Around 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Aemetis (NASDAQ:AMTX)
- Ascendiant Capital raises Aemetis stock price target to $20
- Centuri Lands $350 Million In New Contracts, CEO Notes Demand Surge - Centuri Holdings (NYSE:CTRI)
- Why Is Aemetis Stock Trading Higher On Tuesday? - Centuri Holdings (NYSE:CTRI), Aemetis (NASDAQ:AMTX)
- Aemetis: Robust Revenue Growth But Profits Remain Elusive (NASDAQ:AMTX)
- Aemetis, Inc. (AMTX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
2.40 2.56
년간 변동
1.22 4.73
- 이전 종가
- 2.42
- 시가
- 2.45
- Bid
- 2.43
- Ask
- 2.73
- 저가
- 2.40
- 고가
- 2.56
- 볼륨
- 1.567 K
- 일일 변동
- 0.41%
- 월 변동
- -3.19%
- 6개월 변동
- 40.46%
- 년간 변동율
- 5.65%
20 9월, 토요일