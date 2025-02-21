通貨 / AMAL
AMAL: Amalgamated Financial Corp
28.73 USD 0.93 (3.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AMALの今日の為替レートは、3.35%変化しました。日中、通貨は1あたり27.72の安値と28.75の高値で取引されました。
Amalgamated Financial Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMAL News
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Amalgamated Financial Stock?
- Amalgamated Financial: Earnings Likely To Be Stable, Upgrading To Buy (NASDAQ:AMAL)
- Amalgamated Financial Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AMAL)
- Amalgamated Financial Corp. (AMAL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Amalgamated Financial (AMAL) Q2 2025 Earnings Call
- Earnings call transcript: Amalgamated Bank Q2 2025 shows mixed results
- Amalgamated Financial (AMAL) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Amalgamated Financial Q2 2025 slides: Core income rises 0.4%, deposits up 2.8%
- Amalgamated Bank earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Amalgamated Financial declares $0.14 per share quarterly dividend
- Amalgamated Financial adds two new directors to board
- Amalgamated Financial Remains Appealing (NASDAQ:AMAL)
- Amalgamated Financial Stock: No Longer Attractively Priced Following Tariffs (NASDAQ:AMAL)
- Amalgamated Bank Advances Climate Leadership with C-PACE Financing for 205kW Solar Energy and Roofing Project in New Bedford
- Amalgamated Bank Joins Nearly $1 Billion Aggregate Financing with Greenbacker’s 674 MW Cider Solar Farm, Powering New York’s Largest Solar Project to Date
- Amalgamated Financial reports annual meeting results
- Amalgamated Financial: Margin To Lift Earnings - Buy (NASDAQ:AMAL)
- This Booz Allen Hamilton Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), Amalgamated Financial (NASDAQ:AMAL)
1日のレンジ
27.72 28.75
1年のレンジ
25.03 38.19
- 以前の終値
- 27.80
- 始値
- 27.96
- 買値
- 28.73
- 買値
- 29.03
- 安値
- 27.72
- 高値
- 28.75
- 出来高
- 315
- 1日の変化
- 3.35%
- 1ヶ月の変化
- 0.60%
- 6ヶ月の変化
- 1.34%
- 1年の変化
- -7.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K