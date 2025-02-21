货币 / AMAL
AMAL: Amalgamated Financial Corp
27.92 USD 0.34 (1.23%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AMAL汇率已更改1.23%。当日，交易品种以低点27.47和高点28.15进行交易。
关注Amalgamated Financial Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AMAL新闻
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Amalgamated Financial Stock?
- Amalgamated Financial: Earnings Likely To Be Stable, Upgrading To Buy (NASDAQ:AMAL)
- Amalgamated Financial Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AMAL)
- Amalgamated Financial Corp. (AMAL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Amalgamated Financial (AMAL) Q2 2025 Earnings Call
- Earnings call transcript: Amalgamated Bank Q2 2025 shows mixed results
- Amalgamated Financial (AMAL) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Amalgamated Financial Q2 2025 slides: Core income rises 0.4%, deposits up 2.8%
- Amalgamated Bank earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Amalgamated Financial declares $0.14 per share quarterly dividend
- Amalgamated Financial adds two new directors to board
- Amalgamated Financial Remains Appealing (NASDAQ:AMAL)
- Amalgamated Financial Stock: No Longer Attractively Priced Following Tariffs (NASDAQ:AMAL)
- Amalgamated Bank Advances Climate Leadership with C-PACE Financing for 205kW Solar Energy and Roofing Project in New Bedford
- Amalgamated Bank Joins Nearly $1 Billion Aggregate Financing with Greenbacker’s 674 MW Cider Solar Farm, Powering New York’s Largest Solar Project to Date
- Amalgamated Financial reports annual meeting results
- Amalgamated Financial: Margin To Lift Earnings - Buy (NASDAQ:AMAL)
- This Booz Allen Hamilton Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), Amalgamated Financial (NASDAQ:AMAL)
日范围
27.47 28.15
年范围
25.03 38.19
- 前一天收盘价
- 27.58
- 开盘价
- 27.71
- 卖价
- 27.92
- 买价
- 28.22
- 最低价
- 27.47
- 最高价
- 28.15
- 交易量
- 84
- 日变化
- 1.23%
- 月变化
- -2.24%
- 6个月变化
- -1.52%
- 年变化
- -10.14%
