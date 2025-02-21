Valute / AMAL
AMAL: Amalgamated Financial Corp
28.09 USD 0.64 (2.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMAL ha avuto una variazione del -2.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.02 e ad un massimo di 28.70.
Segui le dinamiche di Amalgamated Financial Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
28.02 28.70
Intervallo Annuale
25.03 38.19
- Chiusura Precedente
- 28.73
- Apertura
- 28.68
- Bid
- 28.09
- Ask
- 28.39
- Minimo
- 28.02
- Massimo
- 28.70
- Volume
- 378
- Variazione giornaliera
- -2.23%
- Variazione Mensile
- -1.65%
- Variazione Semestrale
- -0.92%
- Variazione Annuale
- -9.59%
20 settembre, sabato