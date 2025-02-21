Валюты / AMAL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AMAL: Amalgamated Financial Corp
27.58 USD 0.61 (2.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMAL за сегодня изменился на -2.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.43, а максимальная — 28.06.
Следите за динамикой Amalgamated Financial Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AMAL
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Amalgamated Financial Stock?
- Amalgamated Financial: Earnings Likely To Be Stable, Upgrading To Buy (NASDAQ:AMAL)
- Amalgamated Financial Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AMAL)
- Amalgamated Financial Corp. (AMAL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Amalgamated Financial (AMAL) Q2 2025 Earnings Call
- Earnings call transcript: Amalgamated Bank Q2 2025 shows mixed results
- Amalgamated Financial (AMAL) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Amalgamated Financial Q2 2025 slides: Core income rises 0.4%, deposits up 2.8%
- Amalgamated Bank earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Amalgamated Financial declares $0.14 per share quarterly dividend
- Amalgamated Financial adds two new directors to board
- Amalgamated Financial Remains Appealing (NASDAQ:AMAL)
- Amalgamated Financial Stock: No Longer Attractively Priced Following Tariffs (NASDAQ:AMAL)
- Amalgamated Bank Advances Climate Leadership with C-PACE Financing for 205kW Solar Energy and Roofing Project in New Bedford
- Amalgamated Bank Joins Nearly $1 Billion Aggregate Financing with Greenbacker’s 674 MW Cider Solar Farm, Powering New York’s Largest Solar Project to Date
- Amalgamated Bank Joins Nearly $1 Billion Aggregate Financing with Greenbacker’s 674 MW Cider Solar Farm, Powering New York’s Largest Solar Project to Date
- Amalgamated Financial reports annual meeting results
- Amalgamated Financial: Margin To Lift Earnings - Buy (NASDAQ:AMAL)
- This Booz Allen Hamilton Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), Amalgamated Financial (NASDAQ:AMAL)
Дневной диапазон
27.43 28.06
Годовой диапазон
25.03 38.19
- Предыдущее закрытие
- 28.19
- Open
- 28.06
- Bid
- 27.58
- Ask
- 27.88
- Low
- 27.43
- High
- 28.06
- Объем
- 488
- Дневное изменение
- -2.16%
- Месячное изменение
- -3.43%
- 6-месячное изменение
- -2.72%
- Годовое изменение
- -11.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.