通貨 / AG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AG: First Majestic Silver Corp (Canada)
9.94 USD 0.11 (1.09%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AGの今日の為替レートは、-1.09%変化しました。日中、通貨は1あたり9.68の安値と10.10の高値で取引されました。
First Majestic Silver Corp (Canada)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AG News
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.02%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.78%
- ファースト・マジェスティック・シルバーの株価、52週高値の9.83ドルに到達
- First Majestic Silver stock hits 52-week high at $9.83
- Endeavour Silver’s Terronera And Kolpa Projects Could Double Output
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.57%
- AG Stock Hits 52-Week High: What's Aiding Its Performance?
- First Majestic reports high-grade silver, zinc findings at Los Gatos
- First Majestic Silver stock hits 52-week high at $9.48
- PAAS Secures All Approvals for MAG Deal: Is Industry Leadership Next?
- Can Pan American Silver Close Its MAG Silver Deal This Quarter?
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.77 USD
- First Majestic Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Surge Y/Y
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Pan American Silver Reports Record Q2 FCF: More Upside Ahead?
- First Majestic Silver Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AG)
- First Majestic Silver Corp. (AG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Majestic (AG) Earnings Call Transcript
- First Majestic Silver earnings beat, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: First Majestic Silver’s Q2 2025 revenue hits record
- First Majestic Silver Sets Q2 Records
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- Retail Investors' Top Stocks With Earnings This Week: Cisco, JD, Nano Nuclear And More Retail Investors' Top Stocks With Earnings This Week - JD.com (NASDAQ:JD)
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.45 USD
1日のレンジ
9.68 10.10
1年のレンジ
5.09 10.90
- 以前の終値
- 10.05
- 始値
- 10.10
- 買値
- 9.94
- 買値
- 10.24
- 安値
- 9.68
- 高値
- 10.10
- 出来高
- 11.319 K
- 1日の変化
- -1.09%
- 1ヶ月の変化
- 5.86%
- 6ヶ月の変化
- 48.80%
- 1年の変化
- 62.95%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K