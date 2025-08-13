FiyatlarBölümler
AG: First Majestic Silver Corp (Canada)

10.63 USD 0.69 (6.94%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AG fiyatı bugün 6.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.01 ve Yüksek fiyatı olarak 10.66 aralığında işlem gördü.

First Majestic Silver Corp (Canada) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
10.01 10.66
Yıllık aralık
5.09 10.90
Önceki kapanış
9.94
Açılış
10.01
Satış
10.63
Alış
10.93
Düşük
10.01
Yüksek
10.66
Hacim
15.152 K
Günlük değişim
6.94%
Aylık değişim
13.21%
6 aylık değişim
59.13%
Yıllık değişim
74.26%
21 Eylül, Pazar