AG: First Majestic Silver Corp (Canada)
9.94 USD 0.11 (1.09%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AG hat sich für heute um -1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.68 bis zu einem Hoch von 10.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Majestic Silver Corp (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.68 10.10
Jahresspanne
5.09 10.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.05
- Eröffnung
- 10.10
- Bid
- 9.94
- Ask
- 10.24
- Tief
- 9.68
- Hoch
- 10.10
- Volumen
- 11.319 K
- Tagesänderung
- -1.09%
- Monatsänderung
- 5.86%
- 6-Monatsänderung
- 48.80%
- Jahresänderung
- 62.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K