AG: First Majestic Silver Corp (Canada)
10.37 USD 0.43 (3.98%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AG за сегодня изменился на -3.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.33, а максимальная — 10.90.
Следите за динамикой First Majestic Silver Corp (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AG
Дневной диапазон
10.33 10.90
Годовой диапазон
5.09 10.90
- Предыдущее закрытие
- 10.80
- Open
- 10.83
- Bid
- 10.37
- Ask
- 10.67
- Low
- 10.33
- High
- 10.90
- Объем
- 13.729 K
- Дневное изменение
- -3.98%
- Месячное изменение
- 10.44%
- 6-месячное изменение
- 55.24%
- Годовое изменение
- 70.00%
