AG: First Majestic Silver Corp (Canada)

10.37 USD 0.43 (3.98%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AG за сегодня изменился на -3.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.33, а максимальная — 10.90.

Следите за динамикой First Majestic Silver Corp (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.33 10.90
Годовой диапазон
5.09 10.90
Предыдущее закрытие
10.80
Open
10.83
Bid
10.37
Ask
10.67
Low
10.33
High
10.90
Объем
13.729 K
Дневное изменение
-3.98%
Месячное изменение
10.44%
6-месячное изменение
55.24%
Годовое изменение
70.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.