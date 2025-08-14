Divisas / AG
AG: First Majestic Silver Corp (Canada)
10.05 USD 0.32 (3.09%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AG de hoy ha cambiado un -3.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.94, mientras que el máximo ha alcanzado 10.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Majestic Silver Corp (Canada). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AG News
- Las bolsas de valores de Canadá cerraron con subidas; el S&P/TSX ganó un 0.02%
- Las bolsas de valores de Canadá cerraron con subidas; el S&P/TSX ganó un 0.78%
- Las acciones de First Majestic Silver alcanzan un máximo de 52 semanas a 9,83 dólares
- Endeavour Silver’s Terronera And Kolpa Projects Could Double Output
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.57%
- AG Stock Hits 52-Week High: What's Aiding Its Performance?
- First Majestic reports high-grade silver, zinc findings at Los Gatos
- First Majestic Silver stock hits 52-week high at $9.48
- PAAS Secures All Approvals for MAG Deal: Is Industry Leadership Next?
- Can Pan American Silver Close Its MAG Silver Deal This Quarter?
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.77 USD
- First Majestic Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Surge Y/Y
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Pan American Silver Reports Record Q2 FCF: More Upside Ahead?
- First Majestic Silver Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AG)
- First Majestic Silver Corp. (AG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Majestic (AG) Earnings Call Transcript
- First Majestic Silver earnings beat, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: First Majestic Silver’s Q2 2025 revenue hits record
- First Majestic Silver Sets Q2 Records
Rango diario
9.94 10.53
Rango anual
5.09 10.90
- Cierres anteriores
- 10.37
- Open
- 10.03
- Bid
- 10.05
- Ask
- 10.35
- Low
- 9.94
- High
- 10.53
- Volumen
- 14.631 K
- Cambio diario
- -3.09%
- Cambio mensual
- 7.03%
- Cambio a 6 meses
- 50.45%
- Cambio anual
- 64.75%
