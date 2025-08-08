货币 / AG
AG: First Majestic Silver Corp (Canada)
10.37 USD 0.43 (3.98%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AG汇率已更改-3.98%。当日，交易品种以低点10.33和高点10.90进行交易。
关注First Majestic Silver Corp (Canada)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AG新闻
- 加拿大股市上涨；截至收盘加拿大多伦多S&P/TSX 综合指数上涨0.78%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.78%
- First Majestic Silver股价创52周新高至9.83美元
- First Majestic Silver stock hits 52-week high at $9.83
- Endeavour Silver’s Terronera And Kolpa Projects Could Double Output
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.57%
- AG Stock Hits 52-Week High: What's Aiding Its Performance?
- First Majestic reports high-grade silver, zinc findings at Los Gatos
- First Majestic Silver stock hits 52-week high at $9.48
- PAAS Secures All Approvals for MAG Deal: Is Industry Leadership Next?
- Can Pan American Silver Close Its MAG Silver Deal This Quarter?
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.77 USD
- First Majestic Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Surge Y/Y
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Pan American Silver Reports Record Q2 FCF: More Upside Ahead?
- First Majestic Silver Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AG)
- First Majestic Silver Corp. (AG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Majestic (AG) Earnings Call Transcript
- First Majestic Silver earnings beat, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: First Majestic Silver’s Q2 2025 revenue hits record
- First Majestic Silver Sets Q2 Records
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- Retail Investors' Top Stocks With Earnings This Week: Cisco, JD, Nano Nuclear And More Retail Investors' Top Stocks With Earnings This Week - JD.com (NASDAQ:JD)
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.45 USD
