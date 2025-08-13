Devises / AG
AG: First Majestic Silver Corp (Canada)
10.63 USD 0.69 (6.94%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AG a changé de 6.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.01 et à un maximum de 10.66.
Suivez la dynamique First Majestic Silver Corp (Canada). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AG Nouvelles
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 1.07%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.02%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.78%
- L’action de First Majestic Silver atteint un sommet de 52 semaines à 9,83$
- First Majestic Silver stock hits 52-week high at $9.83
- Endeavour Silver’s Terronera And Kolpa Projects Could Double Output
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.57%
- AG Stock Hits 52-Week High: What's Aiding Its Performance?
- First Majestic reports high-grade silver, zinc findings at Los Gatos
- First Majestic Silver stock hits 52-week high at $9.48
- PAAS Secures All Approvals for MAG Deal: Is Industry Leadership Next?
- Can Pan American Silver Close Its MAG Silver Deal This Quarter?
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.77 USD
- First Majestic Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Surge Y/Y
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Pan American Silver Reports Record Q2 FCF: More Upside Ahead?
- First Majestic Silver Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AG)
- First Majestic Silver Corp. (AG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Majestic (AG) Earnings Call Transcript
- First Majestic Silver earnings beat, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: First Majestic Silver’s Q2 2025 revenue hits record
- First Majestic Silver Sets Q2 Records
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- Retail Investors' Top Stocks With Earnings This Week: Cisco, JD, Nano Nuclear And More Retail Investors' Top Stocks With Earnings This Week - JD.com (NASDAQ:JD)
Range quotidien
10.01 10.66
Range Annuel
5.09 10.90
- Clôture Précédente
- 9.94
- Ouverture
- 10.01
- Bid
- 10.63
- Ask
- 10.93
- Plus Bas
- 10.01
- Plus Haut
- 10.66
- Volume
- 15.152 K
- Changement quotidien
- 6.94%
- Changement Mensuel
- 13.21%
- Changement à 6 Mois
- 59.13%
- Changement Annuel
- 74.26%
