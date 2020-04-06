Ultra Risk

公式ガイド: 各パラメーターと設定を詳細に理解するには、こちらの公式マニュアルを参照してください: Ultra Risk ユーザーガイド

Ultra Riskの哲学: スピード vs 安全性

このソフトウェアを購入する前に、その性質を理解する必要があります: Ultra Risk は、最短時間での積極的な口座成長という唯一の目的のために設計されました。

トレードにおいて、利益はリスクに比例します。並外れた結果を達成するために、このシステムは数学的に極めて高いレベルのリスクを負います。これは保守的な資産保全のためのツールではありません。投機的資本を加速させるエンジンです。

1) なぜこのリスクを負うのか？

ほとんどのトレーダーはリスクを回避しようとして時間を無駄にします。Ultra Riskは、インテリジェントなグリッドアーキテクチャを通じてリスクを管理します:

• 買いのロジック: ランダムなシステムとは異なり、Ultra Riskは価格が下落して「安く買う」（Entry Drop Percent）のを辛抱強く待ちます。決して価格を追いかけず、市場が近づくのを待ちます。
• 適応性: 市場が逆行しても、システムは壊れず、拡張します。その適応型グリッドは、実際のボラティリティに基づいて距離を調整し、静的グリッドにありがちな早期の破綻を回避します。
• スマートな撤退: システムは極端な位置でボリュームを積み増すことで、操作の「重心」を移動させます。これにより損益分岐点が近づき、決済の確率が高まり、耐えたリスク（ドローダウン）に直接比例する利益を追求します。

2) 価格体系

この哲学を理解する先見の明のある方のために、利用しやすい参入障壁を提供しています。戦略の独占性を守り、ユーザー数を制限するために、価格は段階的に上昇します

次の値上げの前に、今すぐ生涯ライセンスを確保してください。

3) 技術仕様

以下の運用条件が推奨されます:

• シンボル: XAUUSD (ゴールド) に最適化されています。他のペアにも適応可能です。
• 時間足: H1
• レバレッジ: どのアカウントでも互換性があります。証拠金を最適化するために、1:500以上が推奨されます。
• VPS: 24時間の取引管理と決済を確実にするために推奨されます。

4) 最終警告

Ultra Riskを使用することで、安全性よりもパフォーマンスを追求することに同意したことになります。

• 数学的現実: 「ブラック・スワン」の条件下では、預金の全損（ドローダウン100%）の統計的確率が存在します。
• 黄金律: 完全に失っても財務の安定に影響を与えない金額のみを入金してください。

