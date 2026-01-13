- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
429
利益トレード:
420 (97.90%)
損失トレード:
9 (2.10%)
ベストトレード:
37.04 USD
最悪のトレード:
-56.63 USD
総利益:
1 006.82 USD (101 400 pips)
総損失:
-288.99 USD (28 809 pips)
最大連続の勝ち:
125 (307.71 USD)
最大連続利益:
307.71 USD (125)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
12.68
長いトレード:
347 (80.89%)
短いトレード:
82 (19.11%)
プロフィットファクター:
3.48
期待されたペイオフ:
1.67 USD
平均利益:
2.40 USD
平均損失:
-32.11 USD
最大連続の負け:
1 (-56.63 USD)
最大連続損失:
-56.63 USD (1)
月間成長:
11.41%
年間予想:
138.43%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.46 USD
最大の:
56.63 USD (8.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.39% (41.37 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|429
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.
|718
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +37.04 USD
最悪のトレード: -57 USD
最大連続の勝ち: 125
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +307.71 USD
最大連続損失: -56.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Leverate-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
