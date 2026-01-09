MAD Bands（Moving Average Deviation Bands）は、

ボリンジャーバンドの概念を一般化することを目的として設計された、

ボラティリティベースのバンド系インジケーターです。

従来のボリンジャーバンドは単純移動平均（SMA）を前提としていますが、

本インジケーターでは EMA、WMA、SMMA、ZLMA など、さまざまな移動平均に対して標準偏差バンドを適用 することができます。

ボラティリティ計測を SMA から切り離すことで、MAD Bands は相場環境、トレードスタイル、時間足の違いに対して、より高い柔軟性を提供します。

主な特徴：

任意の移動平均を中心とした標準偏差バンド

複数の移動平均方式に対応（SMA、EMA、WMA、SMMA、ZLMA など）

偏差倍率を自由にカスタマイズ可能

トレンドフォロー、ボラティリティブレイクアウト、スクイーズ／エクスパンション分析に適応

高値や安値更新時の利確ポイントの目安に最適

確定足ベースで動作し、リペイントなし

重要な注意事項：

本インジケーターは ボリンジャーバンドのクローンではありません。

SMA 前提に縛られない、汎用的な偏差バンドフレームワークです。

MAD Bands は、価格に対するボラティリティの測定および可視化をより細かく制御したいトレーダーのために設計されています。