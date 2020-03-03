Alphabet AI は、平均回帰戦略を採用したアドバイザーです。これは、市場が大きな変動をした後、平均値に戻るという自然な性質を利用することを意味します。このアルゴリズムは、資産の現在の価格を常に分析し、計算された平均レベルと比較します。価格が平均値から大きく乖離すると、アドバイザーはこれを行動のシグナルと解釈します。上限を超えた場合は、価格の下落を期待してショートポジションを開き、下限を下回ると、上昇を期待してロングポジションを開きます。当社のアドバイザーの特徴は、チャネルの境界を決定し、誤ったシグナルをフィルタリングする適応型アプローチにあります。これにより、緩やかなトレンドの状況でも効果的に機能します。このアドバイザーは、価格チャネル内で顕著な変動を示す通貨ペアで特に優れたパフォーマンスを発揮します。 アドバイザーは 20 年以上にわたってデータに基づいてテストされており、その間、最も不安定な期間にも耐えることができます。 コンピュータを 24 時間 365 日稼働し続ける機会がない場合は、VPS サーバー サービスを使用することをお勧めします。 このアドバイザーは、ドロー