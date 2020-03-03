PipBandint Pro
- エキスパート
- Isaac Nhlapo
- バージョン: 5.52
- アップデート済み: 20 4月 2025
- アクティベーション: 5
PipBandit Pro - Scalper Editionは、短期的な市場の動きに興味を持つトレーダー向けに設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、スイングとスキャルピングの両方の取引アプローチをサポートし、ストップロスとテイクプロフィットのパラメータを使用した高速かつ高頻度の取引機能を備えています。このツールはダイナミックな市場での運用を目的に設計されており、より高いタイムフレームでの長期取引用に設定することも可能です。