TrendCompass ALMA

TrendCompass ALMA は、ALMA の滑らかでノイズを抑えたトレンドライン、BB のボラティリティ分析、ATR のダイナミックレンジを統合した、高精度のトレンド可視化インジケータです。価格の流れを直感的に理解できるよう設計されており、トレンド方向・強弱・勢いの変化を一目で判断できます。

ALMA の角度をもとにした 5 色のスロープ判定 により、強い上昇・弱い上昇・横ばい・弱い下降・強い下降を視覚的に把握できます。さらに、BB による圧縮や拡張、ATR バンドによる価格レンジの把握により、ブレイクアウトや反転の兆候を捉えやすくなります。

また、スキャルピング、デイトレード、スイングトレード向けに調整されたプリセットを用意しており、用途に合わせてすぐに使い始めることができます。細かな設定を行わなくても、相場分析の手間を減らし、チャートの読み取りに集中できます。

名前の通り、TrendCompass ALMA は相場の“コンパス”として機能し、方向性を見失いやすい場面でもトレード判断をサポートします。

  • トレンド強度を 5 色で可視化
  • ノイズを排除した ALMA コア
  • BB で圧縮／拡張を把握
  • ATR バンドで本来のレンジを追跡
  • スキャル／デイトレ／スイングのプリセット搭載

2026/1/31 まで無料で利用可能です。

