TrendLine Pending Order Tool

このユーティリティは、ローソク足が手動で配置されたトレンドラインに触れたときに、より明確な未決注文であるかのように注文をオープンします。  これはどの資産にも使用でき、注文を開くとタッチしたラインが削除され、矢印が作成されます。この場合、これは価格反転操作に使用され、強気のローソク足がボトムアップラインに触れたときに売り注文をオープンし、弱気のローソク足がトップダウンラインに触れたときに買い注文をオープンします。 

ストップロスとテイプロフィットを調整できます。このユーティリティは、価格が上昇および下降のサポートラインとレジスタンスライン（両方とも水平線など）に達したときに、注文を開いて画面を終了するようにプログラムできるため、非常に便利です。価格が上昇および下降のサポートラインとレジスタンスラインに達したときに、チャートパターンに非常に機能します。そして垂直。

最新のアップデートでは複数行を配置できるようになりました。

非常に重要: Meta trader 5 には取引履歴があり、注文がクローズされて線が引かれると、この線がロボットのロジックと混同され、不要な注文がオープンされる可能性があります。これを解決するには、取引履歴が表示されないように取引履歴を無効にします。印刷出力で確認してください。すでにチャートに表示されている場合は、「取引履歴」を右クリックして非表示にします。

注: ストラテジー テスターをテストすることはできません。
