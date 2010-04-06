Grebenka

Grebenka - помощник для разметки графика.

Функционал:
1. позволяет непрерывно рисовать линии ZigZag в ручном режиме, используя клики мышкой.
2. позволяет включать режим, при котором любая трендовая линия с которой в данный момент проводится манипуляция, выравнивается по горизонтали.

Горячие клавиши:
[Z] - включение/выключение режима рисования линий ZigZag вручную
[X] - включение/выключение режима горизонтальной трендовой линии
[C] - быстрая смена цвета линий ZigZag
[Del] - стандартная клавиша для удаления любых выделенных объектов

Рисовалка пригодиться тем, кто использует в своей торговле понятие “структура рынка”. Для стратегий типа Захват Ликвидности, Smart Money Concepts (SMC), ТС “Алгоритм” и т.п.

Навеяно индикатором Palo4nik для платформы MetaTrader 4.
Video Grebenka
おすすめのプロダクト
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
インディケータ
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
インディケータ
前バージョンのインジケーターの発展 ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - ポイント、レベル、および異なるアラートロジックに関する情報が追加された改良版標準ZigZagインジケーター 一般的な改善点: MetaTrader 5用のコード適応 グラフィックオブジェクトでの作業の最適化 新機能: 極値における水平レベル レベルタイプの選択：水平/光線/セグメント 流動性レベルフィルター（価格によるブレイクなし） ブレイク用バッファ：偽ブレイクに対する感度設定 ラベル設定と機能：数量、外観、古いラベルの削除 構造ブレイクアラート（BoS） 動きの性質変更アラート（ChoCH） 最適化: 極値更新ロジックの修正 新しいオブジェクトの動的更新 バー出現時の負荷低減 ラベルの中央管理システム 修正点: 配列の境界超えの修正 ラベルの正しい配置 重複するパラメーターの削除 ZigZag WaveSizeインジケーターをトレーディングシステムの補助として使用してください   マーケットで私の他の製品もお試しください  https://www.mql5.com/
FREE
UPD1 X00 Levels MT5
Vitaliy Kuznetsov
インディケータ
インディケータはチャート上にラウンドレベルを示します。 それらは、心理的、銀行的、または主要なプレーヤーレベルとも呼ばれます。 これらのレベルでは、強気と弱気の間に真の戦いがあり、多くの注文が蓄積され、ボラティリティの増加につながります。 インジケーターは、任意の楽器と時間枠に自動的に調整されます。 レベル80を突破してテストすると、購入します。レベル20を突破してテストすると、販売されます。ターゲットは00です。 注意。強力なサポートとレジスタンスレベルのため、価格は00レベルをわずかに下回る可能性があります。 入力パラメータ 。 Bars Count - 線の長さ 。 Show 00 Levels - 00レベルを表示するかしないか 。 Show 10, 90 Levels 。 Show 20, 80 Levels 。 Show 30, 70 Levels 。 Show 40, 60 Levels 。 Show 50 Levels 。 N Lines - チャートのレベル数を制限するパラメーター 。 Distance 00 Levels - レベル間の距離（自動または手動）
FREE
Cart Indicator MT5
Akira Egashira
インディケータ
This is a regression tree indicator for MT4/MT5. This indicator classificate nodes on the time period so that the deviation becomes smaller, and displays regression line and channel for each node. It's free! Attached CartDemo.ex4 and CartDemo.ex5 is a Demo version and has the following limitations: Can't use HighSpeed method (default method is RandomForest) Maximum number of bars is 260 (increase from 200) There is no expiration date and can be started many times, but it stops after an hour.
FREE
Double Inside Bars
Juan Facundo Valdes
4.8 (5)
インディケータ
この指標は、YouTube チャンネル「The Secret Mindset」のビデオ「A Reliable Scalping Strategy I Discovered After 1 Month of Price Action Trading」で提案された戦略に基づいています。 信号をフィルタリングするための戦略と条件の完全かつ詳細な説明は、ビデオで公開されています。 * YouTube チャンネルの作成者はこのインジケーターの開発とは関係ありません シグナルは他のインジケーターと組み合わせて、各トレーダーの判断によってフィルタリングする必要があります インジケーター 前のバーの高値/安値範囲内にあるバーは、インサイドバーと呼ばれます。 インジケーターはオプションでこれらのバーをペイントできます 2 つの連続するインサイドバーはチャネルを作成し、多くの場合サポートレベルまたはレジスタンスレベルとしても機能します 信号 インジケーターは、2 つの異なるモードで信号矢印を表示できます。 FAST: バーが閉じるまでシグナルが再描画されるため、トレーダーはシグナル バーがすでに閉じた
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
インディケータ
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
インディケータ
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Created by Chester Keltner, this is a volatility indicator used by technical analysis. It is possible to follow the trend of financial asset prices and generate support and resistance patterns. In addition, envelopes are a way of tracking volatility in order to identify opportunities to buy and sell these assets. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations.
FREE
Alert Waves for mt5
Zhi Xian Hou
4.5 (2)
インディケータ
Indicator introduction: The indicator draws wave lines and histograms, It has small price lag, and the signal will not drift. The indicator can send emails, alerts and notifications to you when previous k line has an up arrow and it is under the histogram sections or it has a down arrow. you can choose whether or not to send the two kind of alerts, the alerts repetition times can also be changed. If the indicator appears red and green histograms, this is a buy zone. It can be used to analyze mar
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
インディケータ
RSI ABCDパターンファインダー：テクニカル戦略 1. インジケーターの仕組み 古典的RSI と ABCD調和パターン の自動検出を組み合わせたものです。 主要コンポーネント 標準RSI （調整可能な期間） 高値・安値マーカー （矢印） ABCDパターン （緑/赤の線） 過買（70）・過売（30）フィルター 2. MT5設定 period = 14 ; // RSI期間 size = 4 ; // 最大パターンサイズ OverBought = 70 ; // 過買水準 OverSold = 30 ; // 過売水準 Filter = USE_FILTER_ YES ; // 確認フィルター 3. 取引戦略 3.1. 買いエントリー（強気ABCD） 条件： RSIが以下を形成： 谷（ A ）→ 山（ B ）→ より高い谷（ C ） D が過売域（30）より上だが C より下 確認：A-B-C-Dを結ぶ緑色の線 目標： TP1: B-Cの61.8% TP2: B-Cの100% ストップロス： D より下 3.2. 売りエントリー（弱気ABCD） 条件： RSIが以下を形成： 山（ A
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
インディケータ
インジケーター   Haven FVG   は、市場を分析するためのツールで、チャート上で非効率性の領域（Fair Value Gaps、FVG）を特定することができ、トレーダーに価格分析と取引決定のための主要なレベルを提供します。 他の製品 ->  ココ 主な特徴： 個別のカラー設定： ブルFVGの色   (Bullish FVG Color)。 ベアFVGの色   (Bearish FVG Color)。 柔軟なFVGの視覚化： FVGを検索するための最大ローソク足数。 FVGゾーンの追加延長（特定のバー数）。 FVGの塗りつぶしを有効にするオプション。 中央線（Middle Line）： 線の色とスタイルの選択（例：点線）。 線の太さの調整。 一般設定： FVGを現在のバーまで拡張。 塗りつぶしのある歴史的なFVGを除外し、最新のデータに焦点を当てる。 チャート上の非効率性の領域を分析し、根拠のある取引決定を行う簡単で効果的な方法。
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
インディケータ
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
PZ Fibonacci MT5
PZ TRADING SLU
4.57 (14)
インディケータ
Are you tired of plotting Fibonacci retracements or extensions manually? This indicator displays Fibo retracements or extensions automatically, calculated from two different price points, without human intervention or manual object anchoring. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use Manual anchoring is not needed Perfect for price confluence studies The indicator evaluates if retracements or extensions are needed Once drawn, you can manually edit t
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
インディケータ
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Forex17 Bollinger Channel
Robinson Alves Lemos
インディケータ
このインジケーターは、ボリンジャータイプのボラティリティチャネルの上限バンドと下限バンドのみを表示し、中央の移動平均線は描画しません。主な目的は、クリーンで柔軟なボラティリティエンベロープを提供し、トレーダーがチャネル境界に対する価格の動きに集中できるようにすることです。 従来のボリンジャーバンドとは異なり、本インジケーターでは移動平均線は内部計算のみに使用されます。中央線は視覚的な混雑を減らし、必要に応じてユーザーが別途管理できるよう、意図的に非表示となっています。 上限バンドと下限バンドにはそれぞれ独立した色を設定でき、視認性の向上やチャートテーマ、個人の好みに柔軟に対応できます。従来のボリンジャーバンドの外観を使用したい場合は、同じパラメータの移動平均線を別途追加することで再現可能です。期間と価格ソースを一致させることで、標準的なボリンジャー構造を効果的に再構築できます。 現段階では、本インジケーターは終値に基づく単純移動平均（SMA）のみに意図的に制限されています。この設計により、計算の透明性、一貫性、パフォーマンスの安定性が確保されます。十分なユーザー要望があれば、将来のアッ
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
インディケータ
Reversal Oscillator — Advanced Momentum Shift Detector Reversal Oscillator is a free indicator designed to highlight price zones that are statistically outside their normal movement patterns, helping traders anticipate potential turning points before they occur. Unlike traditional oscillators that react mainly to overbought/oversold conditions, this indicator applies third derivative analysis (the "acceleration of the acceleration" of price) calculated using two independent methods within a n
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
インディケータ
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Trend Duration Forecast
Israr Hussain Shah
インディケータ
Trend Duration Forecast It utilizes a Hull Moving Average (HMA) to detect trend direction and statistically forecasts the probable duration of the current move based on historical market behavior. Key Features Smooth Trend Detection:   Uses the Hull Moving Average (HMA) to filter noise while minimizing lag, providing clean Bullish/Bearish signals. Real-Time Duration Counter:   Displays a dynamic label at the start of the current trend showing the   "Real Length"   (number of bars the trend has b
FREE
Pin Bar Detector 382
Renato Lulic
インディケータ
Free for now, price is going to be 30 USD at Jan 1. 2025. Features: Pin Bar Detection : The indicator is designed to identify bullish and bearish pin bars based on specific criteria, including the relative size of the candle’s body and shadow, as well as the position of the candle's body in relation to the 38.2% Fibonacci level. Customizable Labels : Custom text is displayed above each identified bullish or bearish pin bar, such as "[38.2]" for bullish and "[-38.2]" for bearish, helping traders
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
インディケータ
Daily Support and Resistance Levels は、クラシックピボットポイント手法に基づき、日中取引用の重要な価格レベルを自動計算・表示するプロ仕様のインジケーターです。 主な機能: ピボットポイント(PP)の自動計算 3つのレジスタンスレベル(R1, R2, R3) 3つのサポートレベル(S1, S2, S3) 前日の高値/安値の表示 リアルタイム情報パネル 市場バイアス(強気/弱気)表示 近いレベルまでの距離表示 色と表示設定の完全カスタマイズ 毎日自動更新 全タイムフレーム対応 計算方法: 前日の高値、安値、終値に基づくクラシックピボットポイント。 トレード活用例: サポート/レジスタンス反発トレード ブレイクアウト戦略 レンジトレード 方向性バイアス判断 利確目標設定 使用方法: 任意のチャートに追加 レベルは自動計算 価格 > PP = 強気バイアス 価格 < PP = 弱気バイアス S1-S3 = サポートゾーン R1-R3 = レジスタンスゾーン 設定: ピボット/サポート/レジスタンス色 線幅/スタイル 価格ラベル表示ON/OFF 情報パネル表示
FREE
XbigCandleFibo
Alex Sandro Aparecido
インディケータ
This indicator marks the 50% mark of each candle. It will help you make profitable scalping trades. If the next candle opens above the 50% mark of the previous candle, you should open a BUY position, and if the next candle opens below the 50% mark of the previous candle, you should open a SELL position. This strategy is very profitable. To make the most of it, keep an eye on the candle contexts on the left. Good luck!
FREE
Neural Link Candle Pattern Scanner
Vishnu Bajpai
インディケータ
Neural-Link Pattern Scanner: Advanced Candlestick Recognition for MetaTrader 5 The Neural-Link Pattern Scanner is a professional-grade technical analysis tool designed for the MetaTrader 5 platform. It automates the detection of high-probability candlestick patterns, providing real-time visual labels directly on the trading interface. By filtering for specific mathematical price structures, this indicator helps traders identify potential reversals and trend continuations with precision. Core Fun
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
インディケータ
概要 このインジケーターは、クラシックな ドンチャンチャネル を強化したバージョンで、実践的なトレード機能を追加しています。 標準の3本線（上限、下限、中央線）に加え、 ブレイクアウト を検出し、チャート上に矢印で視覚的に表示します。また、チャートを見やすくするために、 現在のトレンド方向と逆側のラインのみを表示 します。 インジケーターの機能: 視覚的シグナル ：ブレイクアウト時にカラフルな矢印を表示 自動通知 ：ポップアップ、プッシュ通知、Eメール RSIフィルター ：市場の相対的な強弱に基づいてシグナルを検証 カスタマイズ可能 ：色、ラインの太さ、矢印コード、RSI閾値など 動作原理 ドンチャンチャネルは次のように計算します: 上限線 ：直近N本のクローズ済みローソク足の最高値 下限線 ：直近N本のクローズ済みローソク足の最安値 中央線 ：最高値と最安値の平均値 上方ブレイクアウト は終値が上限線を超えたときに発生し、 下方ブレイクアウト は終値が下限線を下回ったときに発生します。 インジケーターは以下を行います: 3本のドンチャンラインを描画 方向転換後の最初のブレイクアウト
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (4)
インディケータ
John Bollinger created this indicator in 2010 as a way to read the original indicator (Bollinger Bands) in a more "technical" way, shown as an oscillator. The typical range of the Bollinger Bands %B is 0 - 0.5 - 1.0, where "0" represents the lower band, the "0.5" the middle band, and "1" the upper band. The line on the indicator represents the Closing prices. As simple as that. SETTINGS Bollinger Bands period of analysis Standard Deviation multiplier Shift Price type to be analyzed If you like
FREE
OmniSignal Navigator
Fatih Klavun
5 (2)
インディケータ
OmniSignal Navigator – Smart Entries at Key Levels Trade Like a Professional  with this daily/weekly High-Low-Close indicator, designed for   scalping or intraday short term trading   and precision breakout trading. Suggested Timeframes to trade with: M5 |  DONT USE THE INDICATOR ON THE M1 TIMEFRAME!!! Why It Works   Perfect for Scalping/Intraday:   Targets key zones ( PDH/PDL/PDC & PWH/PWL/PWC ) on   M2, M3, M5, M15   timeframes. (Lower Timeframes = More Signals, Higher Timeframes = Le
FREE
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
インディケータ
The indicator works to convert normal volume into levels and determine financial liquidity control points. It is very similar in function to Fixed Volume Profile. But it is considered more accurate and easier to use than the one found on Trading View because it calculates the full trading volumes in each candle and in all the brokers present in MetaTrade, unlike what is found in Trading View, as it only measures the broker’s displayed prices. To follow us on social media platforms: telegram
FREE
MTF Dual Linear Regression Channel
Aiman Saeed Salem Dahbag
インディケータ
This indicator plots two linear regression channels on the chart for any currency pair or financial instrument, supporting the use of two different timeframes. The first channel uses a shorter period to identify local trends. The second channel uses a longer period to identify overall trends. Each channel displays a main regression line and two lines representing the deviation range. Users can adjust the period of each channel and select the desired timeframe. The indicator helps monitor price m
FREE
Dynamic Linear Regression
Abraao Moreira
5 (4)
インディケータ
Este indicador traça uma reta baseada em regressão linear, esta reta é dinâmica e é atualizada a cada tick. O cálculo de regressão linear é feito considerando o número de candles definido pelo tamanho da janela fornecida pelo usuário. São traçadas duas linhas, uma superior e uma inferior, para guiar a estratégia do usuário, a distância dessas linhas para a linha central deve ser configurada. É possível definir os estilos, cores e espessuras de cada uma das linhas.  Esse indicador foi inicialmen
FREE
Amiguinhos Bar Counter
Eduardo Correia Da Silva
3.67 (3)
インディケータ
Amiguinho's Bar Counter is a price action indicator to display the bar count (candles) with some interesting options. About the "Period of analysis" parameter: if the current timeframe is in minutes, then the analysis period will be considered in days; if the current timeframe is in days, then the analysis period will be considered in months; or  if the period of analysis will be considered in years.
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
インディケータ
Introduction The Bounce Zone indicator is a cutting-edge non-repainting technical tool built to identify key areas on the price chart where market sentiment is likely to cause a significant price reversal. Using advanced algorithms and historical price data analysis, this indicator pinpoints potential bounce zones. Combined with other entry signal, this indicator can help forex traders place the best trades possible Signal A possible buy signal is generated when price is in the green zone an
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
インディケータ
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Divergence In Chaos Environment
Arief
インディケータ
無料の AUX インジケーターと EA サポ   直接ダウンロード — ここをクリック [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment は、エリオット波動理論とトレーディングカオス手法を組み合わせて使用するトレーダーのために設計された MT5 専用ツールです。価格変動の中の隠れたおよび通常のダイバージェンスを検出し、ビル・ウィリアムズが説明したカオス市場環境と同期します。 主な特徴 エリオット波動に対応したダイバージェンス検出：波動構造と調和した強気・弱気ダイバージェンスを識別。 カオス手法の統合：AO（オーサムオシレーター）と市場構造に整合。 マルチタイムフレームスキャン：異なる時間枠でダイバージェンスを分析し、トレンドの転換を確認。 視覚的アラートとオブジェクト：チャート上の矢印、ライン、マーカーで即座に識別。 市場適応読解：カオス的状況に自動適応し、ノイズを除去して有効なセットアップを維持。 ブレイクプルバックエントリー手法：シンプルなフィボナッチリトレースメントとピボットポイントを使用。 利点 ダイ
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.64 (11)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
インディケータ
スイングトレーディング は、トレンドの方向のスイングと可能な反転スイングを検出するように設計された最初のインジケーターです。トレーディングの文献で広く説明されているベースラインスイングトレーディングアプローチを使用します。インディケータは、いくつかの価格と時間のベクトルを調査して、全体的なトレンドの方向を追跡し、市場が売られ過ぎまたは買われ過ぎて修正の準備ができている状況を検出します。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] むち打ちを起こさずに市場スイングの利益 インジケーターは常にトレンドの方向を表示します 色付きの価格帯は機会のベースラインを表します 色付きのダッシュは、可能な反転スイングを表します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 複数時間枠のダッシュボードを実装します カスタマイズ可能なトレンドおよびスイング期間 電子メール/サウンド/プッシュアラートを実装します インジケータは再描画またはバックペインティングではありません Swing Tradingとは Swing Tradingは
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着100名様限定で 299ドル でご提供します。最終価格は 499ドル となります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの銘柄と
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
インディケータ
SuperScalp Pro — 高度なマルチフィルター対応スキャルピングインジケーターシステム SuperScalp Pro は、クラシックな Supertrend と複数のインテリジェントな確認フィルターを組み合わせた高度なスキャルピング用インジケーターシステムです。M1〜H4 のすべての時間足で効率的に機能し、特に XAUUSD、BTCUSD、および主要なFX通貨ペアに適しています。単体のシステムとして、また既存の取引戦略へ柔軟に統合して使用できます。 本インジケーターは 11 以上のフィルターを統合しており、短期・長期の EMA、トレンド判定に用いる 3 本の EMA、EMA スロープ（EMA slope）、RSI、ADX、出来高、VWAP、ボリンジャーバンドのブレイクアウト、MACD ダイバージェンスフィルターなどを含みます。スマートキャンドルフィルターはローソク足の終値を確認して弱いシグナルを排除し、3 本の EMA と MACD ダイバージェンスを組み合わせたトレンド認識メカニズムにより勝率の高いシグナルの選別を支援します。 SuperScalp Pro は ATR に基
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
インディケータ
Super Signal – Skyblade Edition プロ仕様のノンリペイント / ノーラグ・トレンドシグナルシステム。卓越した勝率を実現 | MT4 / MT5 対応 1分足、5分足、15分足などの低い時間足で最も効果を発揮します。 主な特徴： Super Signal – Skyblade Edition は、トレンド取引に特化したスマートなシグナルシステムです。マルチレイヤーのフィルターロジックを用いて、明確な方向性と実際のモメンタムに支えられた強力なトレンドのみを検出します。 このシステムは 天井や底を予測するものではありません 。次の3つの条件がすべて満たされた場合にのみシグナルを発生させます： 明確なトレンド方向 モメンタムの増加 健全なボラティリティ構造 市場セッションに基づく流動性分析と組み合わせることで、シグナルの精度とタイミングがさらに向上します。 シグナルの特性： すべての矢印シグナルは 100% 非リペイント / 遅延なし 一度出現したシグナルは固定され、点滅・消失しません チャート上の矢印、情報パネル、ポップアップ通知、音声アラート、プッシュ通知
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
インディケータ
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Proは、MetaTrader 5向けのプロフェッショナルなindicatorで、トレーダーがエントリーポイントを特定し、リスクを効果的に管理するために設計されています。 このindicatorは、シグナル検出システム、Entry/SL/TPの自動管理、ボリューム分析、リアルタイムパフォーマンス統計を含む包括的な分析ツールセットを提供します。 システムを理解するためのユーザーガイド   |   他の言語のユーザーガイド 主な機能 シグナル検出システム このindicatorは、price actionと市場構造の分析に基づいて潜在的なエントリーポイントを自動検出します。トレード機会を検出すると: - BUY（青）またはSELL（赤）の矢印がchart上に表示されます - ローソク足が色付けされ、シグナルゾーンが識別されます - Entry/SL/TPレベルが自動計算されます シグナルは価格がEntryレベルに触れた時のみ発動し、市場に確認されていないシグナルをフィルタリングします。 インテリジェントなEntry/SL/TP管理 - Ent
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
インディケータ
「 Dynamic Scalper System MT5 」インジケーターは、トレンド波の中でスキャルピング取引を行う手法のために設計されています。 主要通貨ペアと金でテスト済みで、他の取引商品との互換性があります。 トレンドに沿った短期的なポジションオープンのシグナルを提供し、追加の価格変動サポートも提供します。 インジケーターの原理 大きな矢印はトレンドの方向を決定します。 トレンド波の中では、小さな矢印の形でスキャルピングシグナルを生成するアルゴリズムが機能します。 赤い矢印は強気方向、青い矢印は弱気方向です。 トレンドの方向には敏感な価格変動ラインが描かれ、小さな矢印のシグナルと連動します。 シグナルは次のように機能します。適切なタイミングでラインが現れるとエントリーシグナルが形成され、ラインが開いている間はポジションが保持され、完了すると取引が終了します。 推奨される動作時間枠はM1～H4です。 矢印は現在のローソク足に形成され、次のローソク足が開いている場合は、前のローソク足の矢印は再描画されません。 入力パラメータ Trend Wave Period - トレ
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
インディケータ
MetaForecastは、価格データのハーモニクスに基づいて、どんな市場の未来を予測し視覚化します。市場が常に予測可能ではありませんが、価格にパターンがある場合、MetaForecastは可能な限り正確な未来を予測できます。他の類似製品と比較して、MetaForecastは市場のトレンドを分析することでより正確な結果を生成することができます。 入力パラメータ Past size (過去のサイズ) MetaForecastが将来の予測を生成するために使用するバーの数を指定します。モデルは選択したバー上に描かれた黄色の線で表されます。 Future size (将来のサイズ) 予測すべき将来のバーの数を指定します。予測された将来は、ピンクの線で表示され、その上に青い回帰線が描かれます。 Degree (程度) この入力は、MetaForecastが市場で行う分析のレベルを決定します。 Degree 説明  0 Degree 0の場合、価格の全てのピークや谷、そして詳細をカバーするために、「Past size」の入力に大きな値を使用することが推奨されています。  1 (推奨) Degre
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
インディケータ
もちろんです。以下は、提供いただいたテキストの日本語への翻訳です： MT4用の天文学指標をご紹介します：究極の天体トレーディングコンパニオン トレーディング体験を天空の高みに高める準備はできていますか？私たちの革命的なMT4用の天文学指標をご紹介します。この革新的なツールは、複雑なアルゴリズムの力を借りて、類まれなる天文学的洞察と精密な計算を提供します。 あなたの指先で宇宙の情報を：   宝のような天文学的データが明らかになる包括的なパネルをご覧ください。惑星の地理的/太陽中心座標、太陽と地球の距離、星の大きさ、伸び、星座、黄道座標および赤道座標、さらには水平座標まで、それぞれが綿密に計算され美しく表示されています。指標によって生成される垂直線は時間値に対応し、トレーディングの旅に宇宙の視点を提供します。 惑星のラインと関係：   グラフを飾る惑星のラインの魔法を体験し、スケールと角度をカスタマイズできます。直感的なコントロールパネルを介して各惑星のラインの表示を簡単に切り替えることができます。指定された時刻範囲内での合会、六分会、四分会、三分会、対会、逆行の指標で天体の関係の芸術を発
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
インディケータ
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your trading decisions to the next level. Take advantage of the   alerts ,   push notifications   and   email messages   to keep informed from when an element is form
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
インディケータ
これはほぼ間違いなく、MetaTraderプラットフォームで見つけることができる最も完全な調和価格形成自動認識インジケーターです。 19種類のパターンを検出し、フィボナッチプロジェクションをあなたと同じように真剣に受け止め、潜在的逆転ゾーン（PRZ）を表示し、適切なストップロスとテイクプロフィットレベルを見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 19の異なる調和価格形成を検出します プライマリ、派生および補完フィボナッチ投影（PRZ）をプロットします 過去の価格行動を評価し、過去のすべてのパターンを表示します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 適切なストップロスとテイクプロフィットのレベルを表示します ブレイクアウトを使用して適切な取引を通知します すべてのパターン比をグラフにプロットします 電子メール/音声/視覚アラートを実装します スコット・M・カーニーの本に着想を得て、この指標は最も純粋で急を要するトレーダーのニーズを満たすように設計されています。ただし、トレードを容易にする
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信