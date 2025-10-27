ローンチ特別オファー：期間限定のイントロ価格。正式価格に移行する前に、早期購入者は特別割引でフルアクセスを獲得できます。

Institutional Session Sweep（インスティテューショナル・セッションスウィープ）戦略

誇張した約束、非現実的な最適化、幻想は一切ありません。実際の市場ロジックに基づいた実証済みの戦略のみ。

SessionSweep は、主要な市場セッションでの流動性スウィープ後の反転を捉えるために設計された自動売買システムです。大口プレイヤーが重要な方向転換前にセッションの高値・安値を操作する仕組みに基づいています。

インスティテューショナルロジック：

マーケットメーカーのように、アジア・ロンドン・ニューヨークの主要セッションでの流動性スウィープを活用して取引します。

EMA12 の確認：

価格が移動平均線をクロスし、反転を確認した時のみ正確にエントリー。

プロフェッショナルなリスク管理：

ストップロスは常にスウィープの極値に設定し、リスク％に基づいてロット数を自動計算します。

複数のテイクプロフィット：

TP1 で部分利確（70％）、TP2 でトレードの最大ポテンシャルを狙います。

高度なフィルター：

90 分のタイムアウト、インテリジェントな指値注文キャンセル機能を搭載。

3 つの主要セッション：

アジア（01:00–08:00）： 一日の最初の流動性

ロンドン（08:00–14:30）： 最も高い FX ボリューム

ニューヨーク（15:00–21:00）： 最大のボラティリティ

推奨設定

主要通貨ペア：EURUSD（XAUUSD や他の FX ペアでも動作）

時間足：M5

最低入金額：500 ドル

口座タイプ：ヘッジング または ネッティング

推奨リスク：1％ / トレード

ブローカー：ECN（EURUSD のスプレッド < 1.5 pips）

リアルトレード設定：Hit false for real strategy = FALSE <--- 重要

EA 購入後、必ずご連絡ください。

SessionSweep は高頻度取引システムでも「必ず勝つ」システムでもありません。量より質を重視します。完璧なセットアップを待つため、取引がない日もあります。

過去の成績は未来の結果を保証するものではありません。この戦略には忍耐が必要であり、流動性スウィープが毎日発生するわけではなく選択的なイベントであることを理解する必要があります。

失っても良い資金だけをリスクにさらしてください。即時の結果を期待しないでください。忍耐こそが、機関投資家のようにトレードするための入場料です。

SessionSweep — スウィープを取引し、自分がスウィープされないようにする。