シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GoldBaron EA MT5 High risk
Mikhail Sergeev

GoldBaron EA MT5 High risk

Mikhail Sergeev
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  155  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 426%
RoboForex-Pro
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
21 (65.62%)
損失トレード:
11 (34.38%)
ベストトレード:
125.01 USD
最悪のトレード:
-65.96 USD
総利益:
649.56 USD (65 392 pips)
総損失:
-240.88 USD (24 085 pips)
最大連続の勝ち:
5 (257.13 USD)
最大連続利益:
257.13 USD (5)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
20.42%
最大入金額:
35.48%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
4.81
長いトレード:
21 (65.63%)
短いトレード:
11 (34.38%)
プロフィットファクター:
2.70
期待されたペイオフ:
12.77 USD
平均利益:
30.93 USD
平均損失:
-21.90 USD
最大連続の負け:
2 (-70.70 USD)
最大連続損失:
-70.70 USD (2)
月間成長:
50.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
84.93 USD (14.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.82% (39.97 USD)
エクイティによる:
79.92% (90.76 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 409
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 41K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +125.01 USD
最悪のトレード: -66 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +257.13 USD
最大連続損失: -70.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
28 より多く...
エキスパートによる極端なデポジットの加速: GoldBaron EA 

豪華なスタートのために、最初の月に大きなドローダウンは避けられないことです。デポジットの加速があります！！！私たちは他の場所に投資しています。

100ドルから始めるのは大きなリスクです。快適な作業には最低300ドルが必要です。


  • 開始日: 2025.10.20
  • 初期デポジット: 95ドル
  • 目標: 2026年3月までに1000%

エキスパートは「AceTrend」インジケーターに基づいてそのシグナルを生成します: https://www.mql5.com/en/market/product/139259

秘密はインジケーターにあります！私たちがそのような優れた結果を示すことができるような技術的飛躍がなされています。


レビューなし
2025.12.31 14:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 14:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 15:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 05:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 01:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 04:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 10:07
Share of trading days is too low
2025.10.24 09:07
Share of trading days is too low
2025.10.22 12:53
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 12:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.22 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
