- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
21 (65.62%)
損失トレード:
11 (34.38%)
ベストトレード:
125.01 USD
最悪のトレード:
-65.96 USD
総利益:
649.56 USD (65 392 pips)
総損失:
-240.88 USD (24 085 pips)
最大連続の勝ち:
5 (257.13 USD)
最大連続利益:
257.13 USD (5)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
20.42%
最大入金額:
35.48%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
4.81
長いトレード:
21 (65.63%)
短いトレード:
11 (34.38%)
プロフィットファクター:
2.70
期待されたペイオフ:
12.77 USD
平均利益:
30.93 USD
平均損失:
-21.90 USD
最大連続の負け:
2 (-70.70 USD)
最大連続損失:
-70.70 USD (2)
月間成長:
50.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
84.93 USD (14.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.82% (39.97 USD)
エクイティによる:
79.92% (90.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|409
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|41K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +125.01 USD
最悪のトレード: -66 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +257.13 USD
最大連続損失: -70.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
28 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
エキスパートによる極端なデポジットの加速: GoldBaron EA
豪華なスタートのために、最初の月に大きなドローダウンは避けられないことです。デポジットの加速があります！！！私たちは他の場所に投資しています。
100ドルから始めるのは大きなリスクです。快適な作業には最低300ドルが必要です。
- 開始日: 2025.10.20
- 初期デポジット: 95ドル
- 目標: 2026年3月までに1000%
エキスパートは「AceTrend」インジケーターに基づいてそのシグナルを生成します: https://www.mql5.com/en/market/product/139259
秘密はインジケーターにあります！私たちがそのような優れた結果を示すことができるような技術的飛躍がなされています。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
155 USD/月
426%
0
0
USD
USD
505
USD
USD
11
100%
32
65%
20%
2.69
12.77
USD
USD
80%
1:500