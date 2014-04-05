RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
- インディケータ
- Abdullah Alhariri
- バージョン: 1.10
- アクティベーション: 5
RSI ボリンジャーバンド矢印戦略 (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy)
RSI ボリンジャーバンド矢印戦略は、RSI とボリンジャーバンドの組み合わせを利用して、高確率な反転ポイントを特定するために設計された、クリーンで効果的なテクニカルインジケーターです。
この戦略は、RSI インジケーターとボリンジャーバンドを一緒に使用し、以下の判断を行います。
-
価格がボリンジャーバンドの上限を上回っているときに売る。
-
価格がボリンジャーバンドの下限を下回っているときに買う。
シグナルは、両方のインジケーターが同じ市場状況を同時に確認した場合にのみ生成され、より高い精度を確保し、誤ったエントリーを減らします。
🔹 仕組み
-
✔ 買いシグナル:
-
価格がボリンジャーバンドの下限を下から上へクロスする。
-
RSI が定義された売られすぎレベルを上へクロスする。
-
チャート上に緑色の買い矢印が表示される。
-
-
✔ 売りシグナル:
-
価格がボリンジャーバンドの上限を上から下へクロスする。
-
RSI が定義された買われすぎレベルを下へクロスする。
-
チャート上に赤色の売り矢印が表示される。
-
このシンプルな戦略は、RSI とボリンジャーバンドの両方が同時に買われすぎまたは売られすぎの状態にある場合にのみトリガーされるため、スキャルピングや短期反転取引に理想的です。
🔹 主な特徴
-
RSI + ボリンジャーバンドの組み合わせによる確認。
-
明確な買いと売りの矢印。
-
RSI 期間とボリンジャーの設定を調整可能。
-
チャートウィンドウで直接機能。
-
外国為替、ゴールド (XAUUSD)、指数、仮想通貨に適しています。
-
軽量、高速、初心者にも使いやすい。
-
リペイント（再描画）ロジックなし。
🔹 推奨される使用方法
-
M1 – M15 の時間足に最適。
-
スキャルピングおよびデイトレードに理想的。
-
レンジ相場やボラティリティの高い市場でうまく機能する。
-
トレンドフィルターやサポート/レジスタンスと組み合わせて使用可能。
🔹 入力パラメーター
-
RSI 期間の長さ。
-
ボリンジャーバンドの期間。
-
ボリンジャーの標準偏差。
-
買いと売りの矢印の有効化/無効化。
-
オプションの視覚的な制御。
⚠ 免責事項
このインジケーターは取引支援ツールであり、利益を保証するものではありません。適切なリスク管理が常に推奨されます。