APE（Alpha Prop Edge）について

APE（Alpha Prop Edge）は、平均回帰（Mean Reversion）戦略に基づいて構築されたエキスパートアドバイザー（EA）です。市場の過度な価格変動を検出し、あらかじめ定義された条件に基づいて逆張りの取引を行います。

本システムには、日次損失制限や自動決済機能などのリスク管理設定が組み込まれており、アカウントサイズや運用環境に応じて柔軟に調整可能です。

APEは、過去の相場データを用いた広範なバックテストにより、その安定性と構造の一貫性が検証されています。ポジション管理やリスク調整に慣れたトレーダー向けの設計です。

リスク管理機能：

日次ドローダウン制限（任意設定）

純利益到達時の自動決済機能

保守的〜積極的までの複数リスクプロファイル設定

技術的な特徴：

市場の過熱感に基づく逆張りエントリー

資本保護のための内蔵制御機能

評価口座の条件に合わせたパラメータ調整が可能

テスト・研究用途または裁量併用環境に適応

重要な注意事項：

本EAは、特定の条件下でポジションのエクスポージャーが増加する可能性があります。長期投資やパフォーマンストラックレコード構築を目的とした運用には適していません。

すべての実績は過去データによる検証に基づくものであり、将来の収益を保証するものではありません。リスクを十分理解した上でご利用ください。

対応通貨ペア：

APEは複数の通貨ペアで使用可能ですが、下記の4ペアに集中することでリスクを抑え、より安定した動作が期待されます。