Ape Alpha Propfirm Edge

APE（Alpha Prop Edge）について

APE（Alpha Prop Edge）は、平均回帰（Mean Reversion）戦略に基づいて構築されたエキスパートアドバイザー（EA）です。市場の過度な価格変動を検出し、あらかじめ定義された条件に基づいて逆張りの取引を行います。

本システムには、日次損失制限や自動決済機能などのリスク管理設定が組み込まれており、アカウントサイズや運用環境に応じて柔軟に調整可能です。

APEは、過去の相場データを用いた広範なバックテストにより、その安定性と構造の一貫性が検証されています。ポジション管理やリスク調整に慣れたトレーダー向けの設計です。

リスク管理機能：

  • 日次ドローダウン制限（任意設定）

  • 純利益到達時の自動決済機能

  • 保守的〜積極的までの複数リスクプロファイル設定

技術的な特徴：

  • 市場の過熱感に基づく逆張りエントリー

  • 資本保護のための内蔵制御機能

  • 評価口座の条件に合わせたパラメータ調整が可能

  • テスト・研究用途または裁量併用環境に適応

重要な注意事項：
本EAは、特定の条件下でポジションのエクスポージャーが増加する可能性があります。長期投資やパフォーマンストラックレコード構築を目的とした運用には適していません。
すべての実績は過去データによる検証に基づくものであり、将来の収益を保証するものではありません。リスクを十分理解した上でご利用ください。

対応通貨ペア：
APEは複数の通貨ペアで使用可能ですが、下記の4ペアに集中することでリスクを抑え、より安定した動作が期待されます。

  1. AUDCAD

  2. EURCAD

  3. NZDCAD

  4. GBPNZD

  5. AUDNZD

  6. EURJPY

  7. EURAUD

  8. GBPAUD

  9. EURGBP（テスト結果では非推奨）


おすすめのプロダクト
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
エキスパート
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Eastwist
Fernando Souza Mendes
エキスパート
EASTWIST.mq5 works well in short-term operations. The sensitivity to short-term market signals, provided by the RSI and MACD indicators, along with the simulated Machine Learning decision logic, really seems to be an effective combination for capturing rapid price movements. The ability to respond quickly to market conditions is a valuable feature in scalping or day trading strategies, where precision and speed in order execution are crucial. Indication of Use: For Traders with Technical Knowle
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
エキスパート
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
エキスパート
Sonic R Pro Enhanced EA - バージョン 2025 249ドル - 最初の5名様限定！ ライブシグナル Sonic R Pro Enhancedのライブパフォーマンスを確認： トレード戦略 Sonic R Pro Enhancedは、Dragon Band (EMA 34とEMA 89) を基にした自動トレード戦略の改良版であり、先進的なアルゴリズムを搭載しています。 タイムフレーム: M15, M30 対応通貨ペア: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY トレードスタイル: スイングトレード - リトレースメント & 逆張り 最低資金: 500 USD レバレッジ: 1:200 以上 ユーザーガイド Sonic R Pro Enhancedはシンプルさを追求しています。設定するのは1つのパラメータ： RiskAmount のみです。 RiskAmount < 0 の場合：口座残高のパーセンテージでリスクを計算 RiskAmount > 0 の場合：1回のトレードあたりの固定リスク金額 (USD) 例: RiskA
Kintech Gold
Doan Van Hai
エキスパート
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
エキスパート
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Nova EA
Anton Kondratev
5 (1)
エキスパート
NOVA EA それ は   オープン最適化パラメータとオプションの 回復メカニズムを備えた、完全に自動でアクセス可能なインデックス システム [DE40 / GER40]。 Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 890 $ ノヴァガイド 信号 ブローカー手数料払い戻し アップデート 私のブログ Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        DE40 H1 各ポジションには必ず   固定SLとTP     そして   バーチャル   取引利益追跡 (VDPT)   。     現在のデフォルト設定は、2020年12月から今日まで、すべてのリアルMT5相場ICM/FMarket/Robo RAW/ECNを考慮して最適化されています。 アルゴリズムには
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
エキスパート
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Momo botbot
Or Franco
エキスパート
Momo botbot  is an automated trading bot designed to maximize profit potential in Forex trading, specifically for the EUR/USD currency pair. The bot operates based on a smart combination of technical indicators and an advanced averaging strategy, with a focus on the 5-minute timeframe (M5). Key Advantages: Advanced Technology: Combines precise data from multiple technical indicators for accurate market analysis and optimal trade execution. Sophisticated Averaging Method: Enables smart risk manag
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
エキスパート
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
エキスパート
Venom US30 Scalp – VENOM LABSによる高精度なUS30スキャルピング 絶対に口座を飛ばさないEA（エキスパートアドバイザー） SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 異なるタイムゾーンのブローカー（Exnessなど）を使用している場合、ブローカーがGMT+3でない場合は最後の入力を TRUE に設定してください。 H1 分足のみを使用してください。 ️ 警告 ：タイムゾーンまたは時間足の設定が正しくないと、EAが正しく動作しない可能性があります。 エントリープライスは24時間限定！今すぐご購入を！ Venom US30 Scalpとは？ Venom US30 Scalpは、US30（ダウ・ジョーンズ指数）の H1 時間足での取引に最適化された、完全自動型のエキスパートアドバイザー（EA）です。 このEAは、インジケーター、ニューストレード、グリッド、マーチンゲールを一切使用せず、独自の数学的アルゴリズムのみを利用しています。 Venom Labsによって開発されたこのEAは、リスクの高い戦
Crush
Yvan Musatov
エキスパート
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
The Daily Retracement Scout
Raza Khan
エキスパート
This Expert Advisor is an intraday trading bot that exclusively targets reversals at key price levels. It operates by identifying the daily high and low and then executes trades when the price retraces to one of two predefined levels. The bot offers both fixed and dynamic lot sizing , the latter of which calculates your position size based on account balance for precise risk management. It also features a trailing stop to lock in profits as the trade moves in your favor. This strategy is best su
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This system is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs.   The signals are focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features ESignals is designed to show open and close arrows at the beg
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
SGear
Olesia Kusmenko
4.22 (9)
エキスパート
夏の終わりのセール – 期間限定！ 階層型の価格モデルが適用されます：5回目の購入ごとに価格が50ドル増加します。新しい購入者が増えるごとに、次の価格レベルがさらに近づき、エントリーがより高価になります。  次の価格引き上げが発生する前に、現在の価格でSGearを確保してください。 このセールは時間と数量が限られています。その後、通常の市場価格が適用されます。 SGear – AIに頼らない明確なトレンドロジック SGear は、上位のトレンドに従って自動で取引を行うエキスパートアドバイザー（EA）です。 短期的な逆行や衝動的な値動きには反応せず、安定したトレンドの流れを重視します。 明確なルールに基づく構造的なセットアップを採用し、不安定な相場では取引を避けます。 ルールはシンプルで明快。エントリーとエグジットの基準は明確に定義されており、 決められた条件が満たされた場合のみ取引が行われます。これにより、無駄なトレードを防ぎ、 取引全体の構造性と透明性が保たれます。 SGear の特徴の一つは、シグナルの品質管理です。トレンドが明確で安定している市場だけを対象とし、 ボラティリティ
Rebatron MT5
Agus Santoso
エキスパート
MQL5 ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – 低浮動マルチペア戦略​​向け三角ヘッジ EA Rebatron は、3 つの主要通貨ペア（例）で三角ヘッジ手法を利用する完全自動化エキスパートアドバイザーです。 EURUSD – GBPUSD – EURGBP これらの通貨ペア間で同期したポジションを開くことで、Rebatron は自己均衡トライアングルを形成し、全体的なエクスポージャーを削減し、浮動ドローダウンを最小限に抑えます。 戦略概要: Rebatron は市場の方向性に依存しません。 代わりに、Rebatronは3つの通貨ペア間の相関関係を利用して均衡を維持します。つまり、1つの通貨ペアが変動すると、他の通貨ペアがその影響を相殺します。 これにより、以下の方に最適な
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
エキスパート
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
エキスパート
This is not a grid, martingale, or gamble. QuantReaper  Mean Reversion applies pure statistics and disciplined logic to exploit market inefficiencies. It identifies stretched price conditions, quantifies volatility, and reverts trades toward equilibrium with defined risk and no averaging down. Every decision is systematic — no randomness, no emotion. QuantReaper Mean Reversion EA is a clean, data-driven Expert Advisor for H1 and M30 charts. It specializes in NZDCAD and AUDCAD , combining a 100-p
Willain72ATM
He Ping Qing
エキスパート
This strategy is mainly suitable for audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) and other currencies. It uses batch closing and hedging strategies, with a maximum position of 9 orders.The maximum floating loss of 10 years is about $1,000, and the average monthly return is about 5-10%.It is recommended to operate 2-3 currencies with 3000usd. Parameter description: Clots: initial single quantity; NoTrade1: No trading time 1, it is recommended to avoid the data release time at night. Except for Clots,
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、   専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 この
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
エキスパート
ReversiLot is a powerful automated trading tool on the MetaTrader 5 platform, created for professional traders and investors. This advisor is based on a money management strategy using Martingale and can adapt to market conditions. Key Features: Dynamic Lot Management: The initial lot size is calculated based on the risk percentage of the deposit. The ability to increase the lot size by multiplying after each losing trade. Flexible Parameter Settings: RiskPercentage – the risk percentage for ca
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
エキスパート
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
Tola Moses Hector
エキスパート
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — スマート双方向グリッドシステム 高確率トレードゾーン（PP、R1、S1）を自動で検出し、動的な買い/売りグリッドを構築する高度なEA。トレーリング、エクイティロック、利益ロック凍結、ポジションの「X取引日後に自動決済」機能を搭載。チャート上の BUY、SELL、CLOSE ALL ボタンで即時手動操作が可能。 --- 概要 Grid Masters Grid Matrix Pro MT5は、プロ仕様の双方向グリッドEAです。市場の主要な均衡ゾーン周辺に自動で買い/売りグリッドを生成し、エクイティロック、利益ロック凍結、スマートトレーリング、時間ベースのポジションクローズでリスクを動的に管理します。 手動監視でも完全自動でも、構造に基づく注文、リスク管理、柔軟なグリッド運用を提供します。 --- 主な機能 ゾーン自動検出（PP、R1、S1） — 均衡ゾーン到達時に即反応 双方向グリッドロジック — 設定可能な間隔、TP、SL、ロットサイズでBUY/SELLグリッドを対称配置 エクイティ & 利益
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
エキスパート
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
エキスパート
Bonnitta EA は、保留ポジション戦略 (PPS) と非常に高度な秘密取引アルゴリズムに基づいています。 Bonnitta EA の戦略は、秘密のカスタム指標、トレンドライン、サポートおよびレジスタンス レベル (価格アクション)、および上記の最も重要な秘密の取引アルゴリズムを組み合わせたものです。 3 か月以上のリアルマネーテストなしで EA を購入しないでください。ボニッタ EA をリアルマネーでテストするのに 100 週間以上 (2 年以上) かかりました。結果は以下のリンクで確認してください。 BONNITTA EA は愛とエンパワーメントから作られています。 少数の購入者のみを対象とした価格設定と著作権侵害アルゴリズムの実装です。 Bonnitta EA は、22 年間で 99.9% の品質を持つ本物のティックを使用してテストされ、実際の市場状況に近いスリッページとコミッションでストレス テストに合格しました。 Expert Advisor には、完全な統計制御による統計収集およびスリッページ制御のアルゴリズムが含まれています。 この情報はブローカーのトリックか
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
エキスパート
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
エキスパート
NorthEastWay MT5は完全自動の「プルバック」トレーディングシステムであり、特に人気の「プルバック」通貨ペア（AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD）での取引に効果的です。このシステムは、外国為替市場の主要なパターンである、価格が急激に動いた後に元の位置に戻るという特性を活用しています。 タイムフレーム: M15 主要通貨ペア: AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 追加通貨ペア: EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD EA購入後、必ず私にプライベートメッセージを送ってください。プライベートグループに追加し、設定ファイルや詳細な説明を送付します。 EAのインストールや設定について、購入者全員をサポートします。 EAを初めて使う方には、使用方法を丁寧にお教えします。 EA設定: OneChartSetupを使用すれば、単一のチャート上で全ての通貨ペアを取引できます（M15タイムフレームのみ）。 このEAはスプレッド、スリッページ、またはブローカーに関連する他の変数に影響を受けません。 推奨される通貨ペアのみを使用してくだ
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
エキスパート
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
エキスパート
GoldPulser EA - マルチ通貨対応の高度なスキャルピング・トレンドフォロー自動売買システム GoldPulser EA   は、スキャルピングの精度とトレンドフォローの信頼性を融合させた、洗練された自動売買システム（エキスパートアドバイザー）です。安定した収益を求める外国為替（FX）トレーダーのために設計され、独自開発のアルゴリズムを使用して、複数の通貨ペアにわたる高確率のトレード機会を識別します。 【主な特徴】 マルチタイムフレーム分析:   M5（5分足）からH4（4時間足）までの複数の時間軸を同時に分析し、最も精度の高いエントリーポイントを特定します。市場のノイズをフィルタリングし、真のトレンドの転換点やブレイクアウトを捉えます。 高度なリスク管理:   固定ロットに加え、口座残高の一定百分比に基づくダイナミックなロットサイズ計算機能を搭載。最大ドローダウン限度、一日の最大損失限度、トレードごとのリスク設定など、多層的な防衛機制により、資金を保護します。 組み込み経済ニュースフィルター:   高インパクトな経済指標発表前後の極端なボラティリティやスプレッドの急拡大を自
Ai General EA MT5
Indra Maulana
エキスパート
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
エキスパート
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 エキスパートアドバイザー 概要 XAUUSD（ゴールド）および主要FXペア向けの自動売買システム。エントリー、SL/TP、トレーリング、ドローダウン管理をルールベースで実行。利益は保証されません。リスク告知をご確認ください。 要件 プラットフォーム：MetaTrader 5 口座タイプ：ECN/RAW 推奨 接続：24/7（VPS 推奨） 時間足：M1〜H4 初期設定 Algo Trading を有効化。 チャートにEAを適用（1シンボル＝1チャート）。 Inputs の AI_Access_Mode = ON を設定し、再読み込み。 資金・レバレッジに合わせてリスク調整。 推奨条件 十分な証拠金と安定した約定（低スプレッド/低レイテンシ）。 ゴールドは $5,000+ / 1:500 が目安。複数シンボル時はリスク縮小。 まず デモ で検証。 主な機能 SL/TP 、 ブレークイーブン 、 トレーリング を伴うエントリー/エグジット。 ドローダウン抑制 ：環境悪化時に取引頻度を低下。 マルチシンボル対応（シンボルごとにチャート
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
エキスパート
Traders Toolbox Premium   はオールインワンツールです   それらの戦略と計算を自動化するために、一般的な取引戦略に関する広範なトレーニングに基づいて作成されました。   （Jason Kisoglooによって設計およびプログラムされました） 特徴： 19個々の信号 -これらの信号の それぞれ は、ニューラルネットワークスタイルの構成でバイアスされ、最終的な/全体的な結果を構成します。 各信号には独自の設定が あり 、必要に応じてカスタマイズまたは最適化できます。   包括的なオン - 画面 - ディスプレイ -包括的な情報とツールチップを備えた6つのスナップアウェイパネル。 （パネルの境界線をクリックして、折りたたんだり、離したりします...設定は機器ごとに自動的に保存されます）：   信号パネル -バイアス情報と信号の詳細を含む信号分析を表示します。   ニュースパネル -アップ、さらにはニュース来 トン の に基づいて 予測 の イベントへのカウントダウンと現在の機器に影響を。 （内部M   T5 エコノミックカレンダーと 外国為替ファクトリースクレー
DayRest
Viktor Timofeev
エキスパート
ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
エキスパート
Scalper EA Pro - 高精度自動取引ロボット!   FOR GOLD - XAUUSD バージョン3.0の新機能 数ヶ月にわたる開発と厳格なテストを経て、最も先進的で信頼性の高いScalper EA Proのバージョンを発表します! 新しいインテリジェントフィルター、改良されたリスク管理、より正確なエントリーを備えたこのEAは、市場で最大の効率性を発揮するように設計されています。 主な更新点: 調整可能なトレンドフィルター カスタマイズ可能なEMA(デフォルト21/50)で最良のトレンドのみを識別 ボラティリティフィルター(ATR) 動きのない市場での取引を回避し、真のポテンシャルがある取引のみを保証 RSI確認 過買い/過売りゾーンでシグナルをフィルタリングし、勝率を向上 プライスアクション(オプションのピンバー) ローソク足パターンによる追加確認で、さらに正確なエントリーを実現 スマートリスク管理 固定ロットまたは残高%のオプションで、リスクを自動計算 ダイナミックトレーリングストップ 利益を保護し、
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
エキスパート
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
エキスパート
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
エキスパート
A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
エキスパート
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
エキスパート
#Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbols  @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP  In the globalisation process that the world economy has undergone in the last two decades, financial markets have played a leading role. The easy and fast access to information, together with the growing economic interdependence between the different commercial blocks, have caused more and more economic agents to participate in non-national financial markets. Even small investors, thanks to the Internet and
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
エキスパート
On Control EA MT5 V2 Game-Changing Software For The Forex Market  On Control EA was created to help traders like you maximize their income. How would you like to gain access to a world-class proprietary piece of software designed for one purpose, to improve your Forex strategy? Let’s be honest, it can be hard to understand which technical analysis & trading signals you should follow. With On Control EA, you now have a powerful tool that will enhance your Forex trading strategy & elevate your in
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
エキスパート
The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
エキスパート
MoneyMaker stableATM Lite is an automatic intelligent trading system for foreign exchange! Lite edition just support MetaTrader 5! The purpose of MoneyMaker stableATM Lite is to stabilize profits, not to give you the ability to get rich overnight! MoneyMaker stableATM Lite is only applicable to EUR / USD currency trading, and cannot be used for other currency exchange trading, other CFD product trading, and commodity tradingor futures commodity trading! MoneyMaker stableATM Lite is only suitabl
RSAS By Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
エキスパート
CAPITARC`s RSAS Expert Advisor for MT5   RSAS MT5   -is a professional expert advisor used by our investment firm it is based on price action and Relative Strength Index (RSI) indicator.  This product is with dynamic overbought and oversold levels that automatically adapts to the ever changing markets, while the standard MT5 RSI maintains levels static levels and do not change. This allows the expert to adapt to the ever-changing market without the need to constantly optimize, just make sure yo
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
エキスパート
O novo s43 Scalper para Mini-Índice (WIN-IND) faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando pequenas variações do mercado, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis, confira:      Após a instalação adicione no gráfico dos instrumentos win para visualizar os resultados no backteste. Recomendamos o timeframe de 1min.
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
エキスパート
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
エキスパート
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Reactor EA MT5
Berat Cakan
エキスパート
Reactor MT5   is a fully automatic Expert Advisor for   Intraday   Trading.  it is   based on  m any indicators . The Expert was tested on the whole available historical period on   EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD and USDJPY M15  currency pair with exceptional results. You can download the demo and test it yourself. My tests were performed with the real tick date with   99,90% accuracy , actual spread, and additional slippage. The basic strategy starts with Market order in counter trend and tren
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
エキスパート
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
TickToker
Oxana Tambur
エキスパート
>>>>>>>>>>>>>> more then 90% discount ($ 3750 >>> $ 345), Special offer is valid for 3 months from the start of sales <<<<<<<< <<<<<<<< The trading robot has been trading on a real account since 2018. We will show our account to everyone who plans to buy a trading robot. To do this, contact us. TickToker is a fully automatic Expert Advisor designed for the    EUR/GBP,EUR/SGD,AUD/NZD,EUR/CHF   currency pairs.  Does not use Martingale and Grid, all trades are covered by Stop Loss and Take Profit.
PriceTracker MT5
Stanislau Siatsko
4.38 (13)
エキスパート
2024 - the return of a legend and a major update and modernization of PriceTracker EA!  PriceTracker EA is specially designed for real trading, taking into account all real market conditions and factors. This is not a test grail where you get profit is only in the strategy tester.    PriceTracker EA is a multi-currency, high-yield system with an incredible account trading diversification strategy that shows results in REAL trading, in LIVE Accounts! PriceTracker EA wiil be great work on any real
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
エキスパート
Strategy: 1.This EA is a trend trade, used for USDCHF H1 charts. 2.This EA is  using indicators such as the Bolling band and moving average. 3. The initial amount of this EA is only $1000.This EA has a profit of over $3000. 4.The EA has detailed test data from January 2018 to June 2021, which is stable and profitable. 5.If you just want to put a small amount of money to get double reward, this EA trader is your best choice！
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
エキスパート
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信