Non farm payrolls SELL MT4

Non-Farm Payrolls Sell

Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.

 * Открытие сделки: Советник открывает сделку на продажу (SELL) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.

 * Управление лотом: Размер лота рассчитывается автоматически, что обеспечивает максимальное использование доступного капитала.

 * Защита от отрицательного баланса: Благодаря политике брокера, убыток на этом счете не превысит 100% депозита. Эта функция обеспечивает защиту от чрезмерных потерь, даже в случае ценового гэпа.

 * Управление позицией:

   * Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются сразу после открытия сделки.

   * Динамичный тейк-профит: На этом этапе трейлинг-стоп работает как скользящий тейк-профит, который не имеет фиксированной цели. Он динамично движется вместе с ценой, позволяя забрать максимум от импульса, не ограничиваясь заранее установленной точкой выхода.

Этот советник предназначен для работы в паре с другим, который открывает сделку на покупку.

https://www.mql5.com/ru/market/product/149907?source=Site+Market+My+Products+Page

https://www.mql5.com/ru/market/product/148800?source=Site+Market+My+Products+Page

Таким образом, при резком движении цены в одну из сторон, один из счетов может получить значительный доход.

Важные Замечания о Рисках

Торговля с данным советником сопряжена с повышенными рисками. Начинайте только с той суммой, потеря которой не будет для вас критичной. Несмотря на хорошие результаты, как и любой торговый инструмент, этот советник не гарантирует будущих прибылей. Прошлые результаты не являются гарантией будущих.

Живой Мониторинг и Поддержка

 * Живой Мониторинг: Вы можете отслеживать реальную работу советника и его текущие результаты, подписавшись на наш торговый сигнал.

 * Поддержка пользователя и Обновления: Мы обеспечиваем полную поддержку пользователей и регулярно работаем над улучшениями и обновлениями советника, чтобы он соответствовал актуальным рыночным условиям и потребностям трейдеров.

Для торговли на импульсных движениях и во время новостей можно рассмотреть наш другой советник, который использует отложенные ордера: 

https://www.mql5.com/ru/market/product/142591?source=Site+Market+My+Products+Page

https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page.


Video Non farm payrolls SELL MT4
