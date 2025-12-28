Custo Unitário da Mão de Obra - Trimestral - (Unit Labor Costs q/q) é um indicador da mudança no custo do trabalho despendido por unidade de produção, no trimestre de relatórios em relação ao anterior. O custo unitário de mão de obra é calculado dividindo os custos de trabalho, para o período de relatórios, pela produtividade.

Como o custo unitário de mão de obra constitui a maior parte dos custos dos produtores, este indicador é muito importante na avaliação da atividade econômica no país. Ele está intimamente ligado com outros afins. Por exemplo, o fato de o nível de produção permanecer invariável o ganho médio por hora trabalhada aumentar leva a um aumento nos custos de trabalho.

Economistas usam o índice na avaliação da atividade de produção. Adicionalmente, os dados utilizados para a previsão e análise de preços, salários e eficiência tecnológica da produção. O indicador é interpretado em conjunto com a produtividade e o ganho médio por hora trabalhada.

O crescimento do custo unitário de mão de obra, normalmente, acarreta um aumento do custo do produto final e, consequentemente, um aumento da inflação. Por isso, o aumento do indicador se reflete positivamente nas cotações do dólar.

