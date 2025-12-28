Calendário Econômico
EUA - Custo Unitário da Mão de Obra (Trimestral) (United States Unit Labor Costs q/q)
|Moderada
|1.0%
|1.6%
|
1.6%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|1.6%
|
1.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Custo Unitário da Mão de Obra - Trimestral - (Unit Labor Costs q/q) é um indicador da mudança no custo do trabalho despendido por unidade de produção, no trimestre de relatórios em relação ao anterior. O custo unitário de mão de obra é calculado dividindo os custos de trabalho, para o período de relatórios, pela produtividade.
Como o custo unitário de mão de obra constitui a maior parte dos custos dos produtores, este indicador é muito importante na avaliação da atividade econômica no país. Ele está intimamente ligado com outros afins. Por exemplo, o fato de o nível de produção permanecer invariável o ganho médio por hora trabalhada aumentar leva a um aumento nos custos de trabalho.
Economistas usam o índice na avaliação da atividade de produção. Adicionalmente, os dados utilizados para a previsão e análise de preços, salários e eficiência tecnológica da produção. O indicador é interpretado em conjunto com a produtividade e o ganho médio por hora trabalhada.
O crescimento do custo unitário de mão de obra, normalmente, acarreta um aumento do custo do produto final e, consequentemente, um aumento da inflação. Por isso, o aumento do indicador se reflete positivamente nas cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Custo Unitário da Mão de Obra (Trimestral) (United States Unit Labor Costs q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
