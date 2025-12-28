CalendárioSeções

EUA - Custo Unitário da Mão de Obra (Trimestral) (United States Unit Labor Costs q/q)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Setor:
Trabalho
Custo Unitário da Mão de Obra - Trimestral - (Unit Labor Costs q/q) é um indicador da mudança no custo do trabalho despendido por unidade de produção, no trimestre de relatórios em relação ao anterior. O custo unitário de mão de obra é calculado dividindo os custos de trabalho, para o período de relatórios, pela produtividade.

Como o custo unitário de mão de obra constitui a maior parte dos custos dos produtores, este indicador é muito importante na avaliação da atividade econômica no país. Ele está intimamente ligado com outros afins. Por exemplo, o fato de o nível de produção permanecer invariável o ganho médio por hora trabalhada aumentar leva a um aumento nos custos de trabalho.

Economistas usam o índice na avaliação da atividade de produção. Adicionalmente, os dados utilizados para a previsão e análise de preços, salários e eficiência tecnológica da produção. O indicador é interpretado em conjunto com a produtividade e o ganho médio por hora trabalhada.

O crescimento do custo unitário de mão de obra, normalmente, acarreta um aumento do custo do produto final e, consequentemente, um aumento da inflação. Por isso, o aumento do indicador se reflete positivamente nas cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Custo Unitário da Mão de Obra (Trimestral) (United States Unit Labor Costs q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
2 trim. 2025
1.0%
1.6%
1.6%
2 trim. 2025 prelim.
1.6%
3.7%
6.9%
1 trim. 2025
6.6%
5.7%
5.7%
1 trim. 2025 prelim.
5.7%
3.3%
2.0%
4 trim. 2024
2.2%
3.0%
3.0%
4 trim. 2024 prelim.
3.0%
3.2%
0.5%
3 trim. 2024
0.8%
1.9%
1.9%
3 trim. 2024 prelim.
1.9%
-0.3%
2.4%
2 trim. 2024
0.4%
0.9%
0.9%
2 trim. 2024 prelim.
0.9%
2.8%
3.8%
1 trim. 2024
4.0%
4.7%
4.7%
1 trim. 2024 prelim.
4.7%
0.8%
0.0%
4 trim. 2023
0.4%
0.5%
0.5%
4 trim. 2023 prelim.
0.5%
4.6%
-1.1%
3 trim. 2023
-1.2%
-0.8%
-0.8%
3 trim. 2023 prelim.
-0.8%
1.8%
3.2%
2 trim. 2023
2.2%
1.6%
1.6%
2 trim. 2023 prelim.
1.6%
-0.5%
3.3%
1 trim. 2023
4.2%
6.3%
6.3%
1 trim. 2023 prelim.
6.3%
8.4%
3.3%
4 trim. 2022
3.2%
1.1%
1.1%
4 trim. 2022 prelim.
1.1%
11.1%
2.0%
3 trim. 2022
2.4%
3.5%
3.5%
3 trim. 2022 prelim.
3.5%
3.9%
8.9%
2 trim. 2022
10.2%
10.8%
10.8%
2 trim. 2022 prelim.
10.8%
5.0%
12.7%
1 trim. 2022
12.6%
11.6%
11.6%
1 trim. 2022 prelim.
11.6%
3.2%
1.0%
4 trim. 2021
0.9%
0.3%
0.3%
4 trim. 2021 prelim.
0.3%
3.1%
9.3%
3 trim. 2021
9.6%
8.3%
8.3%
3 trim. 2021 prelim.
8.3%
2.2%
1.1%
2 trim. 2021
1.3%
1.0%
1.0%
2 trim. 2021 prelim.
1.0%
2.3%
-2.8%
1 trim. 2021
1.7%
-0.3%
-0.3%
1 trim. 2021 prelim.
-0.3%
12.3%
5.6%
4 trim. 2020
6.0%
6.8%
6.8%
4 trim. 2020 prelim.
6.8%
-2.9%
-7.0%
3 trim. 2020
-6.6%
-8.9%
-8.9%
3 trim. 2020 prelim.
-8.9%
7.5%
8.5%
2 trim. 2020
9.0%
12.2%
12.2%
2 trim. 2020 prelim.
12.2%
2.0%
9.8%
1 trim. 2020
5.1%
4.8%
4.8%
1 trim. 2020 prelim.
4.8%
0.9%
0.9%
4 trim. 2019
0.9%
1.4%
1.4%
4 trim. 2019 prelim.
1.4%
1.0%
2.5%
3 trim. 2019
2.5%
3.6%
3.6%
3 trim. 2019 prelim.
3.6%
4.4%
2.4%
2 trim. 2019
2.6%
2.4%
2.4%
2 trim. 2019 prelim.
2.4%
0.7%
5.5%
