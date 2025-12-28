Calendário Econômico
O Rendimento Real - Mensal - (Real Earnings m/m) reflete a mudança nos indicadores de renda real da população, no mês de relatórios em comparação com o anterior. Seu cálculo inclui o salário, bonificações e outras receitas, exceto pagamentos obrigatórios (geralmente, impostos). Desse modo, o rendimento real refletem o poder de compra real da população.
O indicador é calculado tendo em conta o ajuste à inflação em relação ao período de referência, isto é, 1982. Em 1982, o valor semanal de US$ 84 era utilizado como renda real da população. Durante o cálculo do indicador, a média total dos rendimentos semanais dos trabalhadores é ajustada à inflação com base no IPC (índice de preços ao consumidor).
Os dados sobre o rendimento dos empregados, para o cálculo do indicador, são considerados com base num levantamento feito com cerca de 147 000 empresas e agências governamentais que fornecem cerca de 634 000 postos de trabalho nos Estados Unidos.
Contrariamente a outros parâmetros, o rendimento real não pode, por si só, caracterizar o nível de vida em geral, uma vez que se vê afetado pela renda familiar, os benefícios sociais, a duração do emprego e do desemprego. Além disso, por exemplo, o indicador reflete o trabalho temporário e em tempo parcial, a proporção entre os trabalhadores mal-remunerados e os bem-remunerados, mas de maneira implícita, porque o cálculo mostra o valor médio.
No entanto, uma vez que o crescimento do rendimento real acarreta um aumento nos gastos dos consumidores (e, portanto, da inflação), ele pode favoravelmente afetar as cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - EUA - Rendimento Médio Real Habitual do Trabalhador (Mensal) (United States Real Earnings m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
