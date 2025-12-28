CalendárioSeções

EUA - EUA - Rendimento Médio Real Habitual do Trabalhador (Mensal) (United States Real Earnings m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Setor:
Trabalho
Baixa N/D 0.3%
-0.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Rendimento Real - Mensal - (Real Earnings m/m) reflete a mudança nos indicadores de renda real da população, no mês de relatórios em comparação com o anterior. Seu cálculo inclui o salário, bonificações e outras receitas, exceto pagamentos obrigatórios (geralmente, impostos). Desse modo, o rendimento real refletem o poder de compra real da população.

O indicador é calculado tendo em conta o ajuste à inflação em relação ao período de referência, isto é, 1982. Em 1982, o valor semanal de US$ 84 era utilizado como renda real da população. Durante o cálculo do indicador, a média total dos rendimentos semanais dos trabalhadores é ajustada à inflação com base no IPC (índice de preços ao consumidor).

Os dados sobre o rendimento dos empregados, para o cálculo do indicador, são considerados com base num levantamento feito com cerca de 147 000 empresas e agências governamentais que fornecem cerca de 634 000 postos de trabalho nos Estados Unidos.

Contrariamente a outros parâmetros, o rendimento real não pode, por si só, caracterizar o nível de vida em geral, uma vez que se vê afetado pela renda familiar, os benefícios sociais, a duração do emprego e do desemprego. Além disso, por exemplo, o indicador reflete o trabalho temporário e em tempo parcial, a proporção entre os trabalhadores mal-remunerados e os bem-remunerados, mas de maneira implícita, porque o cálculo mostra o valor médio.

No entanto, uma vez que o crescimento do rendimento real acarreta um aumento nos gastos dos consumidores (e, portanto, da inflação), ele pode favoravelmente afetar as cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - EUA - Rendimento Médio Real Habitual do Trabalhador (Mensal) (United States Real Earnings m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
0.3%
-0.1%
set. 2025
-0.1%
-0.3%
ago. 2025
-0.1%
0.1%
0.4%
jul. 2025
0.4%
-0.2%
-0.3%
jun. 2025
-0.4%
0.1%
0.3%
mai. 2025
0.3%
0.0%
0.0%
abr. 2025
-0.1%
0.0%
0.6%
mar. 2025
0.3%
-0.1%
0.3%
fev. 2025
0.1%
-0.1%
-0.3%
jan. 2025
-0.3%
-0.2%
-0.4%
dez. 2024
-0.1%
-0.1%
0.1%
nov. 2024
0.3%
0.0%
-0.1%
out. 2024
0.1%
0.0%
0.1%
set. 2024
-0.1%
0.3%
0.6%
ago. 2024
0.5%
-0.4%
-0.2%
jul. 2024
-0.2%
0.2%
0.4%
jun. 2024
0.3%
0.0%
0.4%
mai. 2024
0.4%
0.0%
-0.4%
abr. 2024
-0.4%
0.0%
0.3%
mar. 2024
0.3%
0.0%
0.0%
fev. 2024
0.0%
0.0%
-0.4%
jan. 2024
-0.3%
0.0%
-0.1%
dez. 2023
-0.2%
0.0%
0.5%
nov. 2023
0.5%
0.0%
-0.1%
out. 2023
-0.1%
-0.1%
-0.1%
set. 2023
-0.2%
0.0%
-0.1%
ago. 2023
-0.1%
0.1%
0.0%
jul. 2023
0.0%
-0.1%
0.6%
jun. 2023
0.5%
-0.1%
-0.1%
mai. 2023
-0.1%
0.1%
0.0%
abr. 2023
0.1%
0.0%
-0.1%
mar. 2023
-0.1%
-0.2%
-0.4%
fev. 2023
-0.4%
-0.1%
0.3%
jan. 2023
0.7%
0.2%
0.0%
dez. 2022
0.1%
0.1%
0.0%
nov. 2022
0.2%
-0.2%
0.0%
out. 2022
-0.1%
-0.1%
-0.1%
set. 2022
-0.1%
0.2%
0.2%
ago. 2022
-0.1%
0.0%
0.8%
jul. 2022
0.5%
-0.3%
-0.9%
jun. 2022
-1.0%
0.0%
-0.9%
mai. 2022
-0.7%
0.3%
0.0%
abr. 2022
0.0%
0.1%
-1.0%
mar. 2022
-1.1%
-0.4%
-0.4%
fev. 2022
-0.5%
-0.1%
-0.6%
jan. 2022
-0.5%
0.5%
-0.3%
dez. 2021
0.1%
0.1%
-0.4%
nov. 2021
-0.2%
-0.2%
-0.9%
out. 2021
-0.9%
-0.2%
0.8%
set. 2021
0.8%
0.0%
-0.2%
123
