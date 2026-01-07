주당 평균 소득, 정기 급여 제외. 상여금은 전년도 같은 기간에 비해 지난 3개월간 주당 평균소득의 변동을 반영합니다. 그것은 영국에서 단기적인 소득변화의 주요 지표로 여겨지고 있습니다.

이 지표는 1,380만 명을 고용하고 있는 9,000개 기업을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 산출됩니다. 이번 조사는 각 기업의 급여 총액과 신고기간 내 급여를 받은 직원 수 등에 대한 내용을 담고 있습니다. 주당 평균 소득은 이 데이터를 기반으로 계산됩니다(금액에 직원 수를 곱한 수치). 자영업자와 국군, 정부 지원 훈련병 등은 계산에 포함되지 않습니다.

성과급은 지표 산출에 포함되지 않습니다. 이는 세금 및 기타 공제 전에 영국 회사 직원들에게 주당 근로한 대가로 지급되는 평균 급여 금액입니다. 이 수치는 불로소득, 현물급여, 급여체불 등은 포함하지 않습니다. 전체 보고서 버전에는 명목(인플레이션에 대해 조정되지 않음) 값과 실제(인플레이션에 대해 조정됨) 값이 포함됩니다.

이 지표는 시간제 노동인구의 비중 변화나 노동구조 변화를 고려하지 않기 때문에 임금 증감을 순수한 척도로 볼 수 없습니다.

주간 평균 소득 지수는 인플레이션과 소비자 활동의 주요 지표 중 하나입니다. 따라서 지표 성장률은 영국 파운드화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

