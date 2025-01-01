Riksbankはスウェーデンの中央銀行で、スウェーデンの議会に対して直接責任を負います。当行の責任には、支払いシステムの安全性と効率性の確保が含まれます。実際には、これは世銀が国の財政安定を維持する責任があることを意味します。Riksbankは、年に2回、財務安定性報告書を発行しています。次の情報が含まれています。

Riksbankによるスウェーデンの金融システムの分析と評価

国の金融システムの脆弱性とリスク

スウェーデンの金融システムの安定性に影響を与える国内および世界の構成要素の最も詳細な分析を取り上げた記事

Riksbankは、金融システムの安定性を分析して、金融危機につながる可能性のある早期の脆弱性とリスクを特定し、効果的かつタイムリーな対策を講じることができます。特に、Riksbankは同国の銀行システムを監視しており、報告対象のスウェーデンの5大銀行に特に注意を払っています。分析に基づいて、当行は銀行、市場参加者、さらには政府を対象とした特定の対策を推奨できます。

国の財政の安定に関する懸念を表明している場合、報告書はSEKの相場にマイナスの影響を与える可能性があります。逆に、楽観的な見通しを示唆している場合、通貨への影響はプラスになる可能性があります。