Die Riksbank ist Schwedens Zentralbank, die direkt dem schwedischen Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig ist. Zu den Aufgaben der Bank gehört die Gewährleistung der Sicherheit und Effizienz des Zahlungssystems. In der Praxis bedeutet dies, dass die Bank für die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität des Landes verantwortlich ist. Die Riksbank veröffentlicht zweimal im Jahr den Finanzstabilitätsbericht. Er enthält die folgenden Informationen:

Analyse und Bewertung des schwedischen Finanzsystems durch die Riksbank

Verwundbarkeiten und Risiken für das Finanzsystem des Landes

Artikel mit der detailliertesten Analyse der inländischen und globalen Komponenten, die die Stabilität des schwedischen Finanzsystems beeinflussen.

Die Riksbank analysiert die Stabilität des Finanzsystems, um Schwachstellen und Risiken, die zu Finanzkrisen führen könnten, frühzeitig zu erkennen und so wirksame und rechtzeitige Maßnahmen ergreifen zu können. Insbesondere überwacht die Riksbank das Bankensystem des Landes, wobei sie den fünf größten schwedischen Banken in dem Bericht besondere Aufmerksamkeit widmet. Auf der Grundlage der Analyse kann die Bank spezifische Maßnahmen empfehlen, die sich an Banken, Marktteilnehmer und sogar an die Regierung richten.

Wenn der Bericht Bedenken über die finanzielle Stabilität des Landes zum Ausdruck bringt, könnte sich die Veröffentlichung negativ auf die Schwedische Krone auswirken. Umgekehrt, wenn der Bericht einen optimistischen Ausblick gibt, kann sich dies positiv auf die Landeswährung auswirken.