O Riksbank é o banco central da Suécia responsável perante o parlamento sueco. As responsabilidades do banco incluem garantir a segurança e a eficiência do sistema de pagamento. Na prática, isso significa que o banco é responsável por promover a estabilidade financeira do país. O Banco da Suécia publica o Relatório de Estabilidade Financeira (Riksbank Financial Stability Report) duas vezes por ano. Ele contém as seguintes informações:

análise e avaliação da estabilidade do sistema financeiro sueco dadas pelo banco central do país, Riksbank;

vulnerabilidades e riscos do sistema financeiro do país;

artigos que fornecem a análise mais detalhada dos componentes internos e globais que afetam a estabilidade do sistema financeiro sueco.

O Riksbank analisa a estabilidade do sistema financeiro para identificar vulnerabilidades e riscos iniciais que podem levar a crises financeiras e tomar medidas eficazes. Em particular, o Riksbank monitora o sistema bancário do país, destacando os cinco maiores bancos da Suécia no relatório. Com base na análise, o banco central pode recomendar ações específicas destinadas a bancos, participantes do mercado e até autoridades.

Se o relatório expressar preocupações sobre a estabilidade financeira do país, sua publicação poderia impactar negativamente a cotação da coroa sueca. Por outro lado, se o relatório parecer otimista, o impacto na moeda pode ser positivo.