La Riksbank est la banque centrale suédoise qui doit rendre compte directement au parlement suédois. Les responsabilités de la Banque comprennent la garantie de la sécurité et de l’efficacité du système de paiement. En pratique, cela indique que la Banque est responsable du maintien de la stabilité financière du pays. La Riksbank publie le rapport sur la stabilité financière deux fois par an. Il comprend les informations suivantes :

Analyse et évaluation du système financier suédois par la Riksbank

Vulnérabilités et risques pour le système financier du pays

Articles présentant l’analyse la plus détaillée des éléments nationaux et mondiaux influençant la stabilité du système financier suédois.

La Riksbank analyse la stabilité du système financier afin d’être en mesure d’identifier les vulnérabilités et les risques précoces qui pourraient conduire à des crises financières et par conséquent prendre des mesures efficaces et opportunes. En particulier, la Riksbank surveille le système bancaire du pays, en accordant une attention particulière aux cinq plus grandes banques suédoises dans le rapport. Sur la base de l’analyse, la Banque peut recommander des mesures spécifiques destinées aux banques, aux acteurs du marché et même au gouvernement.

Si le rapport soulève des préoccupations quant à la stabilité financière du pays, la publication peut avoir un impact négatif sur la couronne suédoise. Inversement, si le rapport suggère des perspectives optimistes, l’impact sur la monnaie nationale peut être positif.