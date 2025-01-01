Sveriges Riksbank Finansal İstikrar Raporu'nu yılda iki kez yayınlar. İsveç finansal sistem istikrarının analizini ve kırılganlıkların ve risklerin değerlendirmesini içerir. Ayrıca, yerel ve küresel bileşenlerin ayrıntılı bir analizini sağlayan makaleler de içerir.

Rapor, ülkenin finansal istikrarı ile ilgili endişelerini dile getiriyorsa, SEK fiyatları olumsuz etkilenebilir. Tersine, rapor iyimser bir görünüm sunuyorsa, para birimi olumlu etkilenebilir.