La Riksbank è la banca centrale svedese che risponde direttamente al parlamento svedese. Tra le responsabilità della Banca figura la garanzia della sicurezza e dell'efficienza del sistema di pagamento. In pratica, ciò significa che la Banca è responsabile del mantenimento della stabilità finanziaria del Paese. La Riksbank pubblica il Rapporto sulla stabilità finanziaria due volte l'anno. Questa scheda contiene le seguenti informazioni:

Analisi e valutazione del sistema finanziario svedese da parte della Riksbank

Vulnerabilità e rischi per il sistema finanziario del Paese

Articoli con l'analisi più dettagliata delle componenti nazionali e globali che influenzano la stabilità del sistema finanziario svedese.

La Riksbank analizza la stabilità del sistema finanziario al fine di essere in grado di identificare le vulnerabilità e i rischi precoci che potrebbero portare a crisi finanziarie e, quindi, di adottare misure efficaci e tempestive. In particolare, la Riksbank monitora il sistema bancario del Paese, prestando particolare attenzione alle cinque maggiori banche svedesi nel rapporto. Sulla base dell'analisi, la Banca può raccomandare misure specifiche rivolte alle banche, ai partecipanti al mercato e persino al governo.

Se il rapporto esprime preoccupazioni per la stabilità finanziaria del Paese, la pubblicazione potrebbe influire negativamente sulla corona svedese. Al contrario, se il rapporto suggerisce prospettive ottimistiche, l'impatto sulla valuta nazionale potrebbe essere positivo.