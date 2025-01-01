Риксбанк — центральный банк Швеции подотчетный шведскому парламенту. В обязанности банка входит обеспечение безопасности и эффективности платежной системы. На практике это означает, что Банк отвечает за содействие финансовой стабильности страны. Два раза в год Банка Швеции публикует Отчет о финансовой стабильности (Riksbank Financial Stability Report). В нем содержатся следующие сведения:

анализ и оценка стабильности финансовой системы Швеции от центрального банка страны Риксбанка;

уязвимости и риски финансовой системы страны;

статьи, дающие максимально подробный анализ внутренних и глобальных компонентов, влияющих на стабильность финансовой системы Швеции.

Риксбанк анализирует стабильность финансовой системы, чтобы иметь возможность на ранних этапах определять уязвимости и риски, которые могут привести к финансовым кризисам, и предпринимать эффективные меры. В особенности Риксбанк следит за банковской системой страны, уделяя в отчете особое внимание пяти крупнейшим банкам Швеции. На основе анализа Банк может рекомендовать конкретные меры, направленные на банки, участников рынка и даже органы власти.

Если в отчете высказывается обеспокоенность относительно финансовой стабильности страны, публикация может отрицательно повлиять на котировки шведской кроны. И наоборот, если в отчете просматривает оптимистичный настрой, влияние публикации на национальную валюту может быть положительным.