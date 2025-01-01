El Riksbank es el banco central de Suecia, y rinde cuentas directamente al parlamento sueco. Las responsabilidades del Banco incluyen garantizar la seguridad y la eficiencia del sistema de pago. En la práctica, esto significa que el Banco es responsable de mantener la estabilidad financiera del país. El Riksbank publica el Informe de Estabilidad Financiera dos veces al año. Contiene la siguiente información:

El análisis y la evaluación del sistema financiero de Suecia del Riksbank

Los riesgos y debilidades para el sistema financiero del país.

Varios artículos con un análisis más detallado de los componentes nacionales y globales que influyen en la estabilidad del sistema financiero sueco.

El Riksbank analiza la estabilidad del sistema financiero para poder identificar posibles debilidades y riesgos tempranos que podrían provocar crisis financieras y, por consiguiente, tomar medidas efectivas y oportunas. En concreto, el Riksbank monitorea el sistema bancario del país, prestando especial atención a los cinco bancos suecos más grandes en el informe. Según el análisis, el Banco puede recomendar medidas específicas dirigidas a bancos, los participantes del mercado e incluso al gobierno.

Si el informe expresa preocupación por la estabilidad financiera del país, la publicación puede influir negativamente en la corona sueca. Por el contrario, si el informe sugiere una perspectiva optimista, el efecto en la divisa nacional puede ser positivo.