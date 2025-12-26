意大利工业生产年率y/y (Italy Industrial Production y/y)
国家：
意大利
EUR, 欧元
部门：
业务
|低级别
|-0.3%
|0.2%
|
1.4%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
意大利工业生产年率y/y衡量的是与去年同月相比，在指定月份该行业生产的商品数量。该指数涵盖了制造业、采矿业、电力和天然气供应业（不包含建筑业）生产的一系列具有代表性的产品。
该指数是根据从大约4,600家企业的月度调查收集的数据计算得出。其他统计资料可用于评估特定工业部门的生产。为收集的数据分配权重，以编制全国指数。
除了原始数据外，意大利国家统计局还发布了根据季节调整的数据，以及只考虑工作日的日历调整指数，而周末、公众假日和宗教节日则不包括在数据系列中。经过调整的数据能够准确比较各个时期的变化。
工业生产指数是预测未来GDP和经济运行的重要工具。
至于交易和解读，高于预测的数值应被认为对欧元有利，而低于预测的数值应被认为对欧元不利。
最后值:
真实值
预测值
"意大利工业生产年率y/y (Italy Industrial Production y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
-0.3%
0.2%
1.4%
9月 2025
1.5%
-0.2%
-3.0%
8月 2025
-2.7%
-0.2%
0.9%
7月 2025
0.9%
-0.7%
-0.7%
6月 2025
-0.9%
-0.8%
-1.0%
5月 2025
-0.9%
-1.3%
0.1%
4月 2025
0.3%
-1.9%
-1.8%
3月 2025
-1.8%
-1.6%
-2.6%
2月 2025
-2.7%
-3.3%
-0.8%
1月 2025
-0.6%
-6.2%
-6.9%
12月 2024
-7.1%
-2.5%
-1.6%
11月 2024
-1.5%
-3.8%
-3.5%
10月 2024
-3.6%
-3.1%
-3.9%
9月 2024
-4.0%
-2.7%
-3.2%
8月 2024
-3.2%
-2.5%
-3.3%
7月 2024
-3.3%
-2.6%
-2.6%
6月 2024
-2.6%
-2.4%
-3.3%
5月 2024
-3.3%
-3.3%
-3.0%
4月 2024
-2.9%
-2.0%
-3.2%
3月 2024
-3.5%
0.3%
-3.3%
2月 2024
-3.1%
-1.7%
-3.7%
1月 2024
-3.4%
-3.6%
-1.5%
12月 2023
-2.1%
-2.7%
-2.9%
11月 2023
-3.1%
0.7%
-1.1%
10月 2023
-1.1%
-2.1%
-2.0%
9月 2023
-2.0%
-2.0%
-4.2%
8月 2023
-4.2%
-1.7%
-2.3%
7月 2023
-2.1%
-1.5%
-0.7%
6月 2023
-0.8%
-1.3%
-3.5%
5月 2023
-3.7%
-1.0%
-7.4%
4月 2023
-7.2%
-0.6%
-3.2%
3月 2023
-3.2%
-0.3%
-2.3%
2月 2023
-2.3%
-0.2%
1.6%
1月 2023
1.4%
0.0%
-0.9%
12月 2022
0.1%
0.4%
-3.4%
11月 2022
-3.7%
0.9%
-1.6%
10月 2022
-1.6%
1.2%
-0.5%
9月 2022
-0.5%
1.4%
2.9%
8月 2022
2.9%
1.5%
-1.3%
7月 2022
-1.4%
1.8%
-1.1%
6月 2022
-1.2%
2.0%
3.4%
5月 2022
3.4%
2.1%
3.9%
4月 2022
4.2%
2.4%
3.2%
3月 2022
3.0%
3.1%
3.4%
2月 2022
3.3%
6.7%
-2.7%
1月 2022
-2.6%
9.3%
4.8%
12月 2021
4.4%
12.3%
6.6%
11月 2021
6.3%
14.4%
1.9%
10月 2021
2.0%
17.4%
4.5%
9月 2021
4.4%
21.5%
-0.1%
