データ型識別子
IndicatorCreate() 関数を使用して指標ハンドルを作成する際には、最終パラメータとして MqlParam 型の配列が指定されなければなりません。従って、指標を記述する MqlParam 構造体は特別な type フィールドを含みます。このフィールドは配列の特定の要素によって渡されるデータ型（real、integer または string 型）の情報を含みます。この MqlParam 構造体のフィールドの値は ENUM_DATATYPE の値の 1 つです。
ENUM_DATATYPE
識別子
データ型
TYPE_BOOL
bool
TYPE_CHAR
char
TYPE_UCHAR
uchar
TYPE_SHORT
short
TYPE_USHORT
ushort
TYPE_COLOR
color
TYPE_INT
int
TYPE_UINT
uint
TYPE_DATETIME
datetime
TYPE_LONG
long
TYPE_ULONG
ulong
TYPE_FLOAT
float
TYPE_DOUBLE
double
TYPE_STRING
string
配列の各要素は、作成されたテクニカル指標の対応する入力パラメータを記述するので、配列内の要素の型と順序は厳密に記述に従って維持されなければなりません。