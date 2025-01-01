データ型識別子

IndicatorCreate() 関数を使用して指標ハンドルを作成する際には、最終パラメータとして MqlParam 型の配列が指定されなければなりません。従って、指標を記述する MqlParam 構造体は特別な type フィールドを含みます。このフィールドは配列の特定の要素によって渡されるデータ型（real、integer または string 型）の情報を含みます。この MqlParam 構造体のフィールドの値は ENUM_DATATYPE の値の 1 つです。

ENUM_DATATYPE

識別子 データ型 TYPE_BOOL bool TYPE_CHAR char TYPE_UCHAR uchar TYPE_SHORT short TYPE_USHORT ushort TYPE_COLOR color TYPE_INT int TYPE_UINT uint TYPE_DATETIME datetime TYPE_LONG long TYPE_ULONG ulong TYPE_FLOAT float TYPE_DOUBLE double TYPE_STRING string

配列の各要素は、作成されたテクニカル指標の対応する入力パラメータを記述するので、配列内の要素の型と順序は厳密に記述に従って維持されなければなりません。