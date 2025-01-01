ドキュメントセクション
データ型識別子

IndicatorCreate() 関数を使用して指標ハンドルを作成する際には、最終パラメータとして MqlParam 型の配列が指定されなければなりません。従って、指標を記述する MqlParam 構造体は特別な type フィールドを含みます。このフィールドは配列の特定の要素によって渡されるデータ型（realinteger または string 型）の情報を含みます。この MqlParam 構造体のフィールドの値は ENUM_DATATYPE の値の 1 つです。

ENUM_DATATYPE

識別子

データ型

TYPE_BOOL

bool

TYPE_CHAR

char

TYPE_UCHAR

uchar

TYPE_SHORT

short

TYPE_USHORT

ushort

TYPE_COLOR

color

TYPE_INT

int

TYPE_UINT

uint

TYPE_DATETIME

datetime

TYPE_LONG

long

TYPE_ULONG

ulong

TYPE_FLOAT

float

TYPE_DOUBLE

double

TYPE_STRING

string

配列の各要素は、作成されたテクニカル指標の対応する入力パラメータを記述するので、配列内の要素の型と順序は厳密に記述に従って維持されなければなりません。

 

 