ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体指標定数指標の種類 

テクニカル指標の種類

値にアクセスするために指標ハンドルを作成する方法は 2 つあります。最初の方法は、テクニカル指標のリストから直接関数名を指定することです。2 番目の方法は IndicatorCreate() を使用してENUM_INDICATOR 列挙から識別子を割り当てて、任意の指標ハンドルを作成することです。ハンドル作成の両方法は同等なので、MQL5 でプログラムを書く時に、特定の場合に最も便利なものを使用することが出来ます。

IND_CUSTOM 型の指標の作成時には 入力パラメータ MqlParam の最初の要素の type フィールドは ENUM_DATATYPE 列挙の TYPE_STRING 値を持たなければならず、最初の要素の string_value フィールドはカスタム指標の名称を含まなければなりません。

ENUM_INDICATOR

識別子

指標

IND_AC

ACオシレーター。

IND_AD

蓄積/配信（Accumulation/Distribution）。

IND_ADX

平均方向性指数（Average Directional Index）。

IND_ADXW

ウェルズ•ワイルダーのADX。

IND_ALLIGATOR

アリゲーター。

IND_AMA

適応型移動平均（Adaptive Moving Average）。

IND_AO

オーサムオシレーター。

IND_ATR

ATR（Average True Range）。

IND_BANDS

ボリンジャーバンド®（Bollinger Bands®）。

IND_BEARS

ベアパワー（Bears Power）。

IND_BULLS

ブルパワー（Bulls Power）。

IND_BWMFI

マーケットファシリテーションインデックス。

IND_CCI

コモディティチャンネルインデックス（Commodity Channel Index）。

IND_CHAIKIN

チャイキンオシレーター（Chaikin Oscillator）。

IND_CUSTOM

カスタム指標。

IND_DEMA

2 重指数移動平均（Double Exponential Moving Average）。

IND_DEMARKER

デマーカー（DeMarker）。

IND_ENVELOPES

エンベローブ（Envelopes）。

IND_FORCE

勢力指数（Force Index）。

IND_FRACTALS

フラクタル。

IND_FRAMA

フラクタル適応型移動平均（Fractal Adaptive Moving Average）。

IND_GATOR

ゲーターオシレーター。

IND_ICHIMOKU

一目均衡表（Ichimoku Kinko Hyo）。

IND_MA

移動平均（Moving Average）。

IND_MACD

MACD

IND_MFI

マネーフローインデックス（Money Flow Index）。

IND_MOMENTUM

モメンタム（Momentum）。

IND_OBV

オンバランスボリューム（On Balance Volume）。

IND_OSMA

OsMA

IND_RSI

相対力指数（Relative Strength Index）。

IND_RVI

相対活力指数（Relative Vigor Index）。

IND_SAR

パラボリック SAR。

IND_STDDEV

標準偏差（Standard Deviation）。

IND_STOCHASTIC

ストキャスティックス（Stochastic Oscillator）。

IND_TEMA

3 重指数移動平均（Triple Exponential Moving Average）。

IND_TRIX

3 重指数移動平均オシレーター（Triple Exponential Moving Averages Oscillator）。

IND_VIDYA

可変インデックス動的平均（Variable Index Dynamic Average）。

IND_VOLUMES

ボリューム。

IND_WPR

ウィリアムパーセントレンジ（Williams' Percent Range）。