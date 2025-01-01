テクニカル指標の種類
値にアクセスするために指標ハンドルを作成する方法は 2 つあります。最初の方法は、テクニカル指標のリストから直接関数名を指定することです。2 番目の方法は IndicatorCreate() を使用してENUM_INDICATOR 列挙から識別子を割り当てて、任意の指標ハンドルを作成することです。ハンドル作成の両方法は同等なので、MQL5 でプログラムを書く時に、特定の場合に最も便利なものを使用することが出来ます。
IND_CUSTOM 型の指標の作成時には 入力パラメータ MqlParam の最初の要素の type フィールドは ENUM_DATATYPE 列挙の TYPE_STRING 値を持たなければならず、最初の要素の string_value フィールドはカスタム指標の名称を含まなければなりません。
ENUM_INDICATOR
|
識別子
|
指標
|
IND_AC
|
ACオシレーター。
|
IND_AD
|
蓄積/配信（Accumulation/Distribution）。
|
IND_ADX
|
平均方向性指数（Average Directional Index）。
|
IND_ADXW
|
ウェルズ•ワイルダーのADX。
|
IND_ALLIGATOR
|
アリゲーター。
|
IND_AMA
|
適応型移動平均（Adaptive Moving Average）。
|
IND_AO
|
オーサムオシレーター。
|
IND_ATR
|
ATR（Average True Range）。
|
IND_BANDS
|
ボリンジャーバンド®（Bollinger Bands®）。
|
IND_BEARS
|
ベアパワー（Bears Power）。
|
IND_BULLS
|
ブルパワー（Bulls Power）。
|
IND_BWMFI
|
マーケットファシリテーションインデックス。
|
IND_CCI
|
コモディティチャンネルインデックス（Commodity Channel Index）。
|
IND_CHAIKIN
|
チャイキンオシレーター（Chaikin Oscillator）。
|
IND_CUSTOM
|
カスタム指標。
|
IND_DEMA
|
2 重指数移動平均（Double Exponential Moving Average）。
|
IND_DEMARKER
|
デマーカー（DeMarker）。
|
IND_ENVELOPES
|
エンベローブ（Envelopes）。
|
IND_FORCE
|
勢力指数（Force Index）。
|
IND_FRACTALS
|
フラクタル。
|
IND_FRAMA
|
フラクタル適応型移動平均（Fractal Adaptive Moving Average）。
|
IND_GATOR
|
ゲーターオシレーター。
|
IND_ICHIMOKU
|
一目均衡表（Ichimoku Kinko Hyo）。
|
IND_MA
|
移動平均（Moving Average）。
|
IND_MACD
|
MACD
|
IND_MFI
|
マネーフローインデックス（Money Flow Index）。
|
IND_MOMENTUM
|
モメンタム（Momentum）。
|
IND_OBV
|
オンバランスボリューム（On Balance Volume）。
|
IND_OSMA
|
OsMA
|
IND_RSI
|
相対力指数（Relative Strength Index）。
|
IND_RVI
|
相対活力指数（Relative Vigor Index）。
|
IND_SAR
|
パラボリック SAR。
|
IND_STDDEV
|
標準偏差（Standard Deviation）。
|
IND_STOCHASTIC
|
ストキャスティックス（Stochastic Oscillator）。
|
IND_TEMA
|
3 重指数移動平均（Triple Exponential Moving Average）。
|
IND_TRIX
|
3 重指数移動平均オシレーター（Triple Exponential Moving Averages Oscillator）。
|
IND_VIDYA
|
可変インデックス動的平均（Variable Index Dynamic Average）。
|
IND_VOLUMES
|
ボリューム。
|
IND_WPR
|
ウィリアムパーセントレンジ（Williams' Percent Range）。