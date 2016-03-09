CCanvas Classを使ったメーターの描写

コンテンツ一覧

イントロダクション

CCanvasクラスについて知ったとき、今回の件についてひらめきました。そして、もし実際に何かに利用するとしたら、メーターインジケーターを描写するというアイディアに至りました。最初に開発したものはひどいものでしたが、新要素などにより、次第に見た目も良くなりました。結果的に、インジケーターやEAに簡単に実装できるメーターの簡易なライブラリになりました。今回の記事では、メーターの構造の説明、ビジュアルの描写と設定の関数、強度の評価を行います。

図1. メーター





1. 座標とアンカー

チャートにメーターを表示する方法には２通りあります。: 絶対位置と相対位置。

絶対的なポジショニングの場合、角からのX軸、Y軸の距離での指定になります。

相対的なポジショニングの場合、座標の原点は、相対的な位置の指定されたタイプに応じて作成されます。鉛直タイプを選択すると、原点が基準オブジェクトの下または上に配置されます。（上部または下部アンカーがそれぞれ選択されている場合）水平タイプを選択すると、アンカーからの左または右に配置されます。この場合、指定された座標は元の原点からの差を表します。プラスの差は、関連のオブジェクトから遠ざけます。マイナスの差は、関連のオブジェクトの内部に入り込みます。

関連オブジェクトは他のメーターによって表示させます。どちらのオブジェクトも同じアンカーコーナーを使います。

図2 は相対配置の一例です。

図2. メーターの相対配置

各メーターの設定を見てみましょう。:

"gg01" メーター: 相対位置はできません。水平オフセット — 40, 鉛直オフセット — 40.

"gg02" メーター: 相対配置 — 水平関連オブジェクト — "gg01". 座標のローカルの原点からの水平オフセット(ポイントA) — 15, 鉛直オフセット — 0.

"gg03" メーター: 相対配置 — 鉛直, 関連オブジェクト — "gg01". ローカルの座標原点からの水平オフセット (ポイントB) — 0, 鉛直オフセット — 15.

"gg04"メーター: 相対配置 — 鉛直, 関連オブジェクト — "gg02". 水平座標のローカル原点（点C）からのオフセット — 50, 垂直オフセット — 15.

相対的な位置決めを行うと、チャートの入力設定メーターを含むいくつかのインジケータがある場合、容易です。1ゲージのサイズを変更すると、他のゲージの座標も自動的に計算されます.

GaugeCreate()関数は、位置決めタイプと座標を設定します。





2. 計測器要素

ダイヤルゲージは2つのグラフィカルオブジェクトで構成されています。そのうちの１つは、スケールレイヤーと呼ばれています。もう一つはニードルレイヤーと呼ばれています。どちらのグラフィカルオブジェクトも、同じ座標を持っています。ニードルレイヤーはスケールレイヤーの上に配置されます。入力パラメータに設定されたメーターの名前は、両方のオブジェクトの名前の接頭辞として働きます. 例えば、メーターの名前が"Gauge01"の場合、スケールレイヤーは "Gauge01_s"となり、ニードルレイヤーは"Gauge01_n"となります。

図3は、メーターの構造です。

図3. メーターの構造

スケールレイヤーが含むもの:

ボーダー(1)



目盛マーク (5, 6, 7)

目盛のラベル (4)

強調された範囲 (2, 12)

文字 (3, 10, 11)

文字は意図に応じて区別します:

メーター表示 (3)

単位(11)

現在値 (10)

スケールラベルの倍率 (省略)

メモリは下記に分けます:

メジャー (7)

ミドル (5)

マイナー (6)

メジャー目盛りだけがラベル付きです。目盛り単位は、整数で設定します。ミドル単位は、メジャーの中間マークの指定した数に応じて計算されます。マイナー単位は、ミドルのものとの間のマイナーマークの指定した数に応じて計算されます。マイナーとミドルの目盛りは省略可能です。

ニードルレイヤーが含むもの:

針 (8)

針の中心 (9)





2.1. サイズ

図3は、いくつかのメーター要素の大きさを示しています。:

d — メーターの外部輪郭の直径に対応するメーターサイズ

b — ボーダーサイズ

g — ボーダーとスケール要素の間のスペースのサイズ

c — 針の中心のサイズ

NB . メーターの直径のサイズはピクセル単位で設定されています。("d" 図3). 他のすべての要素とフォントは、条件毎に設定され、その大きさは直径の割合として計算されます。サイズ変更を容易にするために行われます。直径を変更した場合、他のすべてのサイズが比例し再計算されます。. 演算係数は、マクロ置換セクションにリスト化され、ユーザーが後から変更することができます。





2.2. 形状

円形とセクター：メーターの本体形状には2つのタイプがあります。<A0>スケールの範囲</ A0>の角度が180度未満である場合に扇形の方が便利です。

図4. メーターの形状

図4は、一周のメーター（a）と2つの扇形状のゲージを示しています（b、c）。GaugeSetCaseParameters() 関数は、望んだ形状を設定するために使用されます。





2.3. スケール

これは、メーターの最も重要な要素です。データの読みやすさは、その外観が重要です。メーターは過度に複雑だと困りますが、しかし、十分な情報を含む必要があります。メーターの極端な値はもちろん、メジャーマークには、特別な注意表示が必要です。GaugeSetScaleParameters() 関数は、スケールの範囲、その回転と極値（最小値と最大値）を設定することができます。最小値は左（ダイレクトオーダー）または右（逆順）に設定することができます.

スケールレンジは、両極の２つの値による角度です。これは、図5の通りです。

図5. スケールレンジ

スケールの回転は上向きと垂直ゲージの中心から来る線からのスケール範囲の角度二等分線の偏角です。これは図6の通りです。

図6. 回転角

スケール範囲の角度と回転角度を組み合わせることにより、非常に柔軟な方法でゲージ外観の設定をすることができます。図4（c）は、90度の範囲、45度の回転を実証したものです。

最大値と最小スケール値は、表示された変数の許容値の範囲に応じて選択される重要なパラメータです。ゼロマークは、利便性に応じて省略することができます。400から600までの範囲での変数が変わる場合、ゼロからスケールを描画しても意味がありません。図7は、いくつかの最大の例と最小スケール値です。

図7. 最大最小スケール

a) 0 から500までの値 ダイレクトオーダー

b) -200 から400までの値 ダイレクトオーダー

c) -400 から 0 までの値 ダイレクトオーダー

d) 500 から 0 までの値 逆順

e) 200 から 800 までの値 ダイレクトオーダー

f) 0 から -800 までの値 逆順





2.4. 目盛線

目盛り設定は、マークのサイズと整列メソッドの選択にあります。

整列は次のようにします:

スケールの内側

スケールの外側

センター

図8は、整列の目盛線の例です:

a — センター

b — 内側

c — 外側

GaugeSetMarkParameters()関数は、設定で使います。

マークのラベルの位置は、GaugeSetScaleParameters()関数を使用して調整されます。

図8（a）は、スケール内部図8（b）及び図8（c)の位置決めの例です。

ラベルはあまり多くのスペースを占有しないので、すべての表示する値は、分割される係数multiplierを使用することを推奨します。乗算値は、0.0001から10000までの値にすることができます。図4（c）は、1桁の数字の代わりに、3桁の数字を使かえる100に等しい乗数を適用した例です。図1は、ラベル内の小数点とゼロを使用することを許可されていないATRに、0.0001を使用する状況を示しています。GaugeSetScaleParameters()関数は乗算値をセットします。

図8. マークとラベルの配置





2.5. 凡例

文字は、補足情報を表示するためのものであり、四種類のものが可能です。:

メーター説明

単位

現在値

乗算値

任意の文字を非表示にすることができます。メーターの説明はデフォルトで表示されます。

文字の位置決めは、角と半径で設定します。角は度数で設定し、その値はメーターの中心からくる上方向の鉛直にあるラインと、メーターの中心と文字の中心を結ぶ仮想セグメントの角に等しくなります。半径は、条件毎に設定します。0 から 10の値を取ります。0が針中心の半径に対応し、10はスケールの外側半径に対応します。

図9は、凡例です。

"利益"の文字（メーター説明）は次の座標があります。：角 - 0、半径 - 3。

"0.00"の文字（現在値）には、次の座標があります：角 - 225、半径 - 4.

"USD"の文字（測定単位）は、座標は次の通りです：角 - 215、半径 - 8。

GaugeSetLegendParameters()関数は、文字パラメータを設定するために使用します。

図9. 文字座標

NB. 文字は、スケール上に固定されておらず、その角度は、スケール、回転角度と接続されていません。





2.6. ハイライト付き範囲s

強調表示されたデータ範囲は、任意のメーターの固有の要素を表します。値が異常な値または特別な範囲に入ったことを確認するために役立ちます。GaugeSetRangeParameters()関数は、4つの強調表示された範囲に設定することができます。このためには、ハイライト用に極端な値と色を設定する必要があります。図1は、二つの強調表示された範囲での利益の指標を示しています。：緑色の範囲は、400から200が利益を固定するための時間で、オレンジの範囲は-400-200から大きなドローダウンの警告です。

2.7. 針

GaugeSetNeedleParameters() 関数は、針の中心部の大きさや面積の塗りの種類を設定します。ニードルレイヤーが完全にデータ更新後に毎回再描画されるように、エリアタイプはインジケータの感度に影響を与えます。図10は、エリアの塗りつぶしの例を示しています。

アンチエイリアシアルゴリズムを使用して針を描写（a）

アンチエイリアスアルゴリズムを使用することなく、針を描写（b）

アンチエイリアスで針を満たさない（c）

図10. 針のエリアの塗りつぶし方法

それぞれの方法の長所と短所は、CCanvasクラスとリソースの感度評価のセクションで説明します。

3. 関数



テーブル1は、メーターを描写する関数と見た目の設定のリストです。

関数

見た目 GaugeCalcLocation

メーターの中心座標の計算

GaugeCreate

メーターの生成

GaugeDelete

メーターの削除

GaugeNewValue

針の位置と値を更新

GaugeRedraw

メーターの再描写

GaugeRelocation

チャート上のゲージオブジェクトの位置の変更

GaugeSetCaseParameters

メーターパラメータの設定

GaugeSetLegendParameters

文字パラメータの設定

GaugeSetMarkLabelFont

目盛りフォントの設定

GaugeSetMarkParameters

目盛りパラメーターの設定

GaugeSetNeedleParameters

針パラメータの設定

GaugeSetRangeParameters

範囲パラメータの設定

GaugeSetScaleParameters

スケールパラメータの設定



テーブル1. 関数リスト



それぞれの関数の詳細を見てみましょう。初期化時に、それらを呼び出す推奨の順番です。





3.1. GaugeCreate



メーターの生成

bool GaugeCreate( string name, GAUGE_STR &g, int x, int y, int size, string ObjRel, ENUM_REL_MODE rel_mode, ENUM_BASE_CORNER corner, bool back, uchar scale_transparency, uchar needle_transparency );

パラメータ

名称

[in] メーター名メーターを構成するグラフィカルオブジェクトの名前の接頭辞として使用

g

[out] メーター構造の参照

x

[in] X軸に沿ったアンカーコーナーからの距離（ピクセル単位）相対的な位置決めの場合 — 座標のローカル原点からの距離.

y

[in] Y軸に沿ったアンカーコーナーからの距離（ピクセル単位)相対的な位置決めの場合 — 座標のローカル原点からの距離.

size

[in] メーターのサイズ直径

ObjRel

[in] 位置が設定されている他のグラフィカルオブジェクトの名称. 相対的な位置が設定されている場合にのみ関連が残ります。

rel_mode

[in] 相対配置のメソッド. ENUM_REL_MODEのリストの値を持ちえます。

コーナー

[in] グラフィカルオブジェクトをアンカーするチャートのコーナーENUM_BASE_CORNERのリストの値を持ちます。

バック

[in] 背景のオブジェクト

scale_transparency

[in] スケール透明度0 から 255まで取ります。

needle_transparency

[in] 針の透明度0 から 255まで取ります。

Return value

スケールレイヤーとニードルレイヤーのオブジェクトが作成されている場合はtrueを返します. それ以外の場合は falseを返します。





3.2. GaugeSetCaseParameters

メーターのパラメータの設定

void GaugeSetCaseParameters( GAUGE_STR &g, ENUM_CASE_STYLE style, color ccol, ENUM_CASE_BORDER_STYLE bstyle, color bcol, ENUM_SIZE border_gap_size );

パラメータ

g

[out] メーター構造の参照

style

[in] スタイルENUM_CASE_STYLEのリストの値を取ります。

ccol

[in] ボディカラー

bstyle

[in] ボーダースタイルENUM_CASE_BORDER_STYLEのリストの値を取ります。

bcol

[in] ボーダーカラー

gap_size

[in] 境界線の内部ラインと最寄りのスケール要素（図3の"g"）との間の領域. ENUM_SIZEのリストの値を取ります。





3.3. GaugeSetScaleParameters

スケールパラメータのセット.

void GaugeSetScaleParameters( GAUGE_STR &g, int range, int rotation, double min, double max, ENUM_MUL_SCALE mul, ENUM_SCALE_STYLE style, color col, bool display_arc );

パラメータ

g

[out] メーター構造の参照

range

[in] スケールレンジ. スケールの極端な二つの値による角度として設定します。これは 30 から 320 まで取ります。 (図5).

rotation

[in] スケールローテーションアングル (図6).

min

[in] 直接的に値を割りあてる場合の最小値。

max

[in] 直接的に値を割り当てる場合の最大値

mul

[in] スケールラベルの乗算値ENUM_MUL_SCALEのリストの値を取ります。

style

[in] スケールスタイルENUM_SCALE_STYLEのリストの値を取ります。

col

[in] スケールカラー

display_arc=false

[in] スケールラインの表示





3.4. GaugeSetMarkParameters

スケール目盛りパラメータの設定

void GaugeSetMarkParameters( GAUGE_STR &g, ENUM_MARK_STYLE style, ENUM_SIZE size, double major_tmi, int middle_tmarks, int minor_tmarks );

パラメータ

g

[out] メーター構造の参照

style

[in] スケール目盛りのスタイルENUM_MARK_STYLEのリストの値を取ります。

size

[in] マークサイズENUM_SIZEのリストの値を取ります。

major_tmi

[in] メジャー目盛りのステップメジャーマークは、関連する値を持つラベルが付与されています。

middle_tmarks

[in] メジャー間のミドルマークの数プラスの値を取ります。サイズに制限はありません。0に設定すると、ミドルマークは表示されません。

minor_tmarks

[in] ミドル間のマイナーマークの数（ミドルのメジャーマーク間が表示されない場合）。プラスの値を取ります。サイズに制限はありません。0に設定した場合、マイナーマークは表示されません。





3.5. GaugeSetMarkLabelFont

目盛ラインのフォント設定

void GaugeSetMarkLabelFont( GAUGE_STR &g, ENUM_SIZE font_size, string font, bool italic, bool bold, color col );

パラメータ

g

[out] メーター構造の参照

font_size

[in] 目盛りラベルのフォントサイズENUM_SIZEのリストの値を取ります。

font

[in] フォント



italic

[in] イタリック



bold

[in] ボールド



col

[in] フォントカラー







3.6. GaugeSetLegendParameters



文字パラメータの設定

void GaugeSetLegendParameters( GAUGE_STR &g, ENUM_GAUGE_LEGEND gl, bool enable, string str, int radius, double angle, uint font_size, string font, bool italic, bool bold, color col );

パラメータ

g

[out] メーター構造の参照



gl

[in] 文字タイプENUM_GAUGE_LEGENDの値を取ります。



enable

[in] 文字の表示



str

[in] これは、LEGEND_DESCRIPTIONまたはLEGEND_UNITSの文字のために表示される文字列ですこのパラメータは、LEGEND_MUL型の文字では無視されます。LEGEND_VALUEの文字の小数点以下の桁数"0" から "8"の値を取ります。他の値を"0"として認識されます例として、"2"は、2つの小数点以下の桁数を意味します。"hello"という文字列は、0小数点以下の桁数です。



radius

[in] 半径座標単位の文字の中心とメーターの中心部からの距離（図9）



angle

[in] アングル座標その値は上方と垂直にゲージの中心から来るラインと、ゲージの中心と文字のセンター（図9）を結ぶ仮想セグメント間の角度に等しいです。



font_size

[in] 文字のフォントサイズ



font

[in] フォント



italic

[in] イタリック



bold

[in] ボールド



col

[in] フォントカラー







3.7. GaugeSetRangeParameters



ハイライト領域のパラメータの設定

void GaugeSetRangeParameters( GAUGE_STR &g, int index, bool enable, double start, double end, color col );

パラメータ

g

[out] メーター構造の参照



index

[in] レンジインデックス0 から 3の値を取ります。



enable

[in] レンジの表示



start

[in] 初期値



end

[in] 最終値



col

[in] レンジをハイライトする色







3.8. GaugeSetNeedleParameters



ニードルパラメータの設定

void GaugeSetNeedleParameters( GAUGE_STR &g, ENUM_NCENTER_STYLE ncenter_style, color ncenter_col, color needle_col, ENUM_NEEDLE_FILL needle_fill );

パラメータ

g

[out] メーター構造の参照



ncenter_style

[in] 針のセンターのスタイルENUM_NCENTER_STYLEのリストの値を取ります。



ncenter_col

[in] ニードルのセンターカラー



needle_col

[in] 針の色



needle_fill

[in] 針のメソッドENUM_NEEDLE_FILLのリストの値を取ります。







3.9. GaugeRedraw



メーターの再描写この関数は、変更を適用するために、任意のパラメータを変更した後に呼び出す必要があります。

void GaugeRedraw( GAUGE_STR &g );

パラメータ

g

[in] メーター構造の参照







3.10. GaugeNewValue



針と表示された値の更新

void GaugeNewValue( GAUGE_STR &g, double v );

パラメータ

g

[in] メーター構造の参照



v

[in] 変数の現在値







3.11. GaugeDelete



メーターを構成するグラフィカルオブジェクトの削除OnDeinit() ハンドラから呼び出す関数のコール

void GaugeDelete( GAUGE_STR &g );

パラメータ

g

[in] メーター構造の参照







3.12. GaugeCalcLocation



メーターオブジェクトの座標の計算相対配置 が利用できない場合、常に同じ座標を返します。それ以外、参照オブジェクトがその位置やサイズを変更した場合、座標が以前の値と異なることがあります。

bool GaugeCalcLocation( GAUGE_STR& g );

パラメータ

g

[in] メーター構造の参照



Return value

値が前のものとは異なる場合trueを返します。それ以外の場合は falseを返します。関数がtrueを返した場合、計算されたパラメータを適用する関数GaugeRelocation()を呼び出します。







3.13. GaugeRelocation



チャートの指定されたスポットにメーターを構成するグラフィカルオブジェクトを配置します。相対的な位置が設定され、関数 GaugeCalcLocation()がtrueを返した場合に、必要です。

void GaugeRelocation( GAUGE_STR &g );

パラメータ

g

[in] メーター構造の参照







4. アナグラム

表2は関数のパラメータとして利用するリストです。

項目

説明

ENUM_CASE_BORDER_STYLE ボーダースタイル

ENUM_CASE_STYLE

ボディスタイル

ENUM_GAUGE_LEGEND

文字タイプ

ENUM_MARK_STYLE

スケール目盛りのスタイル

ENUM_MUL_SCALE

目盛りラベルの乗算値

ENUM_NCENTER_STYLE 針の中心部のスタイル

ENUM_NEEDLE_FILL 針のエリアのメソッド

ENUM_REL_MODE 相対配置のメソッド

ENUM_SCALE_STYLE スケールスタイル

ENUM_SIZE サイズ



表2. 項目リスト







4.1. ENUM_CASE_BORDER_STYLE

ボーダースタイル値は表3にリストしています。



識別子

説明

CASE_BORDER_NONE

ボーダーなし

CASE_BORDER_THIN 細いボーダー

CASE_BORDER_THICK

太いボーダー



表3. ENUM_CASE_BORDER_STYLEの値



4.2. ENUM_CASE_STYLE

ボディスタイル値は表4にリストしています。



識別子

説明

CASE_ROUND

円のボディ

CASE_SECTOR

セクタータイプボディ



表4ENUM_CASE_STYLEの値



4.3. ENUM_GAUGE_LEGEND

文字タイプ値は表5にリストしています。



識別子

説明 LEGEND_DESCRIPTION メーター説明

LEGEND_UNITS 目盛り単位

LEGEND_MUL スケールラベルの乗算値

LEGEND_VALUE 変数の現在値



表5. ENUM_GAUGE_LEGENDの値



4.4. ENUM_MARK_STYLE

スケールメモリのスタイル値は表6にリストしています。



識別子

説明 MARKS_INNER 内縁によってマークを揃える

MARKS_MIDDLE 中心によってマークを揃える

MARKS_OUTER 外枠によってマークを揃える



表6ENUM_MARK_STYLEの値



4.5. ENUM_MUL_SCALE

スケール目盛りラベルの乗算値値は表7にリストしています。



識別子 意味

表示

MUL_10000 10000

х10k MUL_1000 1000

х1k MUL_100 100

х100 MUL_10 10

х10 MUL_1 1

非表示

MUL_01 0.1

/10 MUL_001 0.01

/100 MUL_0001 0.001

/1k MUL_00001 0.0001

/10k

表7ENUM_MUL_SCALEの値



4.6. ENUM_NCENTER_STYLE

針の中心部のスタイル値は表8にリストされています。



識別子

説明

NDCS_NONE 針の中心部を非表示

NDCS_SMALL 小さく表示

NDCS_LARGE 大きく表示



表8. ENUM_NCENTER_STYLEの値



4.7. ENUM_NEEDLE_FILL

針のエリアの塗り方値は表9にリストされています。.



識別子 説明 NEEDLE_FILL アンチエイリアスを使わずに塗りつぶし

NEEDLE_FILL_AA アンチエイリアスを使って塗りつぶし

NEEDLE_NOFILL_AA アンチエイリアスを適用するが塗りつぶさない



表9. ENUM_NEEDLE_FILLの値



4.8. ENUM_REL_MODE

相対配置のやり方値は表10にリストされています。



識別子 説明 RELATIVE_MODE_NONE 相対配置をしない

RELATIVE_MODE_HOR 水平

RELATIVE_MODE_VERT 鉛直

RELATIVE_MODE_DIAG 斜め



表10. ENUM_REL_MODEの値



4.9. ENUM_SCALE_STYLE

スケールスタイル値は表11にリストされています。



識別子

説明 SCALE_INNER スケール内の目盛りラベル

SCALE_OUTER スケール外の目盛りラベル

表11. ENUM_SCALE_STYLEの値



4.10. ENUM_SIZE

サイズ値は表12にリストされています。



識別子

説明 SIZE_SMALL 小さい

SIZE_MIDDLE 中

SIZE_LARGE 大きい



表12. ENUM_SIZEの値







5. マクロによる代用



サイズの係数:

#define DIAM_TO_NDCSL_RATIO 5 #define DIAM_TO_NDCSB_RATIO 7.5 #define DIAM_TO_BD_SIZE_S 2 #define DIAM_TO_BD_SIZE_B 5 #define DIAM_TO_BD_GAP_S 2.0 #define DIAM_TO_BD_GAP_M 3.0 #define DIAM_TO_BD_GAP_L 7.0 #define DIAM_TO_MSZ_MJ_S 3.3 #define DIAM_TO_MSZ_MD_S 2.3 #define DIAM_TO_MSZ_MN_S 1.3 #define DIAM_TO_MSZ_MJ_M 6.5 #define DIAM_TO_MSZ_MD_M 4.8 #define DIAM_TO_MSZ_MN_M 3.0 #define DIAM_TO_MSZ_MJ_L 10.0 #define DIAM_TO_MSZ_MD_L 7.5 #define DIAM_TO_MSZ_MN_L 5.0 #define DIAM_TO_MFONT_SZ_S 4 #define DIAM_TO_MFONT_SZ_M 6.5 #define DIAM_TO_MFONT_SZ_L 10

デフォルトカラー:

#define DEF_COL_SCALE clrBlack #define DEF_COL_MARK_FONT clrBlack #define DEF_COL_CASE clrMintCream #define DEF_COL_BORDER clrLightSteelBlue #define DEF_COL_LAB clrDarkGray #define DEF_COL_NCENTER clrLightSteelBlue #define DEF_COL_NEEDLE clrDimGray





6. CCanvas Classの修正



6.1. アンチエイリアスアルゴリズムを用いたセグメントの描写

LineAA メソッドは、アンチエイリアシングアルゴリズムを使用してセグメントを描画することができます。しかし、円形目盛りを描画するときに、一つの問題が浮上します。直交座標系に極座標からセグメントの最初と最後の点の座標を変換すると、整数に切り上げなければならない小数が発生します。したがってマークは図11（b）に示されているように曲がって見えます。



このような理由により、x1、y1、x2、y2の入力パラメータの種類が倍に変更されているという事実によって、LineAAとは異なる方法LineAA2を追加しました。よって、座標の端数を出し、図11（c）のようにはっきりと見せ、問題を取り除くことができます。



void CCanvas::LineAA2( const double x1, const double y1, const double x2, const double y2, const uint clr, const uint style) { if ((x1< 0 && x2< 0 ) || (y1< 0 && y2< 0 )) return ; if (x1>=m_width && x2>=m_width) return ; if (y1>=m_height && y2>=m_height) return ; if (x1==x2 && y1==y2) { PixelSet( int (x1), int (y1),clr); return ; } if (style!= UINT_MAX ) LineStyleSet(style); double dx=x2-x1; double dy=y2-y1; double xy= sqrt (dx*dx+dy*dy); double xx=x1; double yy=y1; uint mask= 1 <<m_style_idx; dx/=xy; dy/=xy; do { if ((m_style&mask)==mask) PixelSetAA(xx,yy,clr); xx+=dx; yy+=dy; mask<<= 1 ; if (mask== 0x1000000 ) mask= 1 ; } while ( fabs (x2-xx)>= fabs (dx) && fabs (y2-yy)>= fabs (dy)); }

図11は、描画スケールマークの様々な方法の例です。:

Lineメソッド(a)

LineAAメソッド (b)

LineAA2メソッド (c)







図11. スケールの描写方法 (200%倍)







6.2. アンチエイリアスエッジによる領域の描写

Fillメソッドは、アンチエイリアシングアルゴリズムを使用することなく、描画セグメントによって囲まれた領域を塗りつぶすように意図されています。LineAAメソッドで描かれた線分に囲まれた領域を埋めるために、この方法を使用する場合は、領域は図12に見られるように、不完全に塗りつぶされる（a）。



図12. アンチエイリアスエッジによる塗りつぶし (倍率200%)



よって、Fill2の方法を追加します。違いは、異なる背景色で境界を塗りつぶすということです。これは、 Fillメソッドを使用して行うことができない、場所を埋めることができます. 図12(b)はその例です。



void CCanvas::Fill2( int x, int y, const uint clr) { if (x< 0 || x>=m_width || y< 0 || y>=m_height) return ; int index=y*m_width+x; uint old_clr=m_pixels[index]; if (old_clr==clr) return ; int stack[]; uint count= 1 ; int idx; int total= ArraySize (m_pixels); if ( ArrayResize (stack,total)==- 1 ) return ; stack[ 0 ]=index; m_pixels[index]=clr; for ( uint i= 0 ;i<count;i++) { index=stack[i]; x=index%m_width; idx=index- 1 ; if (x> 0 && m_pixels[idx]!=clr) { stack[count]=idx; if (m_pixels[idx]==old_clr) count++; m_pixels[idx]=clr; } idx=index-m_width; if (idx>= 0 && m_pixels[idx]!=clr) { stack[count]=idx; if (m_pixels[idx]==old_clr) count++; m_pixels[idx]=clr; } idx=index+ 1 ; if (x<m_width- 1 && m_pixels[idx]!=clr) { stack[count]=idx; if (m_pixels[idx]==old_clr) count++; m_pixels[idx]=clr; } idx=index+m_width; if (idx<total && m_pixels[idx]!=clr) { stack[count]=idx; if (m_pixels[idx]==old_clr) count++; m_pixels[idx]=clr; } } ArrayFree (stack); }

しかし、この方法にも欠点があります。小さな鋭角が存在する場合、一部は図12（c）に示されているように、白色のままでです。しかし、この問題から抜け出す道を発見しました。

1)まず、全体のキャンバス（ニードルレイヤー）は、針部分のために意図された色で満たされています:

n.canvas.Fill( 10 , 10 , ColorToARGB (n.needle.c, n.transparency));

2)その後、 LINEA A2メソッドを使用して、3つのセグメントで針を描きます:

n.canvas.LineAA2(db_xbuf[ 0 ], db_ybuf[ 0 ], db_xbuf[ 1 ], db_ybuf[ 1 ], 0 ); n.canvas.LineAA2(db_xbuf[ 1 ], db_ybuf[ 1 ], db_xbuf[ 2 ], db_ybuf[ 2 ], 0 ); n.canvas.LineAA2(db_xbuf[ 2 ], db_ybuf[ 2 ], db_xbuf[ 0 ], db_ybuf[ 0 ], 0 );

3)この後、 Fill2メソッドを使用して、透明色と針の周りの領域を塗りつぶします:

n.canvas.Fill2( 10 , 10 , 0 );

この方法は、最良のものではありませんが、適切な針を描画することができます.





図13. それぞれの手法による針の塗りつぶし



図13は、様々な方法を使用して塗りつぶされた針を示しています。



ご覧のように、図13（b）に示す針は90度で割り切れる角度に近い角の場合、カクカクしています。加えて、極座標から直交座標系に変換する際の座標の四捨五入によって、針が中心からずれていることがわかります。しかし同時にこの方法は、リソースの意味では最も実用的です。（この件に関しては後述）。図13（c）に示された針は、上記の二つの方法でのトレードオフであります。 LineA A2メソッドが、エリア塗りつぶしなしを使用して描かれた三つのセグメントから構成されています。







7. アプリケーション例

それでは、いくつかの例を介して、メーターライブラリを適用してみましょう.



7.1. 現在の利益のインジケーター

最もシンプルな例から始めます。この例では、EAやインジケータにメーターを追加するための基本的なセットを示しています。



#property copyright "Copyright 2015, Decanium" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <Gauge\gauge_graph.mqh> input string inp_gauge_name= "gg01" ; input int inp_x = 40 ; input int inp_y = 40 ; input int inp_size= 300 ; input string inp_ObjRel= "" ; input ENUM_REL_MODE inp_rel_mode=RELATIVE_MODE_NONE; input ENUM_BASE_CORNER inp_corner= CORNER_LEFT_UPPER ; input bool inp_back= false ; input uchar inp_scale_transparency= 0 ; input uchar inp_needle_transparency= 0 ; GAUGE_STR g0; int OnInit () { if (GaugeCreate(inp_gauge_name,g0,inp_x,inp_y,inp_size,inp_ObjRel,inp_rel_mode, inp_corner,inp_back,inp_scale_transparency,inp_needle_transparency)== false ) return ( INIT_FAILED ); GaugeRedraw(g0); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { GaugeDelete(g0); ChartRedraw (); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { double profit= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT ); GaugeNewValue(g0,profit); return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { if (GaugeCalcLocation(g0)== true ) GaugeRelocation(g0); } }

まず、メーターの構造を宣言する必要があります。 GaugeCreate（）メソッドを使用してゲージを作成した初期化関数で、描画関数- GaugeRedraw（）を呼び出します。GaugeNewValue() は、読み込みの更新に使います。この例では、OnCalculate()ハンドラからコールしています。



メーターは図14に示されているとおりです。



図14. メーターのデフォルトの外観



次に、スケールの範囲および回転角度を設定する機能を追加します。入力のリストに2つのパラメータを追加します。

input int inp_scale_range= 270 ; input int inp_rotation= 45 ;

スケールのパラメータを設定するための関数の呼び出しで初期化コードを拡張します。

GaugeSetScaleParameters(g0,inp_scale_range,inp_rotation,- 200 , 400 ,MUL_1,SCALE_INNER, clrBlack );

新しいパラメータの補充

新しい最大値と最小値 (それぞれ-200、 400)

目盛ラベルの乗数(MUL_1)

scale style (SCALE_INNER — graduation labels are inside)

ラベルの色 (clrBlack)



スケール極端な値を変更したので、メジャーマークのステップを修正することが望ましいです。テキストを除外して、100が最適値です。2つのメジャーと4つのマイナーマーク間に、1つのミドルマークを配置します。よって、10のマーク間の最小ステップになります。

GaugeSetMarkParameters(g0,MARKS_INNER,SIZE_MIDDLE, 100 , 1 , 4 );

今、2つのデータ領域をハイライトしています。200で始まり、400で終わる範囲を有するインデックス0は、clrLimeGreenで強調表示されています。-100で始まり、-200で終わる範囲を有するインデックス1は、clrCoralで強調表示されます。



GaugeSetRangeParameters(g0, 0 , true , 200 , 400 , clrLimeGreen ); GaugeSetRangeParameters(g0, 1 , true ,- 100 ,- 200 , clrCoral );

次に、表示文字を設定します。メーターの説明、測定単位と小数点以下1桁で現在の値を決定します。ひとつひとつ見てみましょう。

メーター説明:

GaugeSetLegendParameters(g0,LEGEND_DESCRIPTION, true , "Profit" , 3 , 0 , 14 , "Arial" , false , false );

表示文字"Profit", 半径 3, 角 0, フォント 14

単位:



GaugeSetLegendParameters(g0,LEGEND_UNITS, true , "USD" , 8 , 215 , 10 , "Arial" , true , false );

文字は "USD", 半径 8, 角 215, フォント10

現在値:

GaugeSetLegendParameters(g0,LEGEND_VALUE, true , "1" , 4 , 225 , 20 , "Arial" , true , false );

文字"1"は表示の形式（小数点以下1桁）を意味します。座標: 半径4, 角255. フォントサイズ20

いくつかの追加設定を行った後、メーターは図15のようになります。



図15. 追加設定後のメーターの外観







7.2. ダッシュボードインジケーター

次に、より複雑な例、すなわちダッシュボードインジケーターに移ります。図1がそれです。このインジケーターは、現在利益、スプレッド、フリーマージンをパーセンテージで、さらに、ATRと Force Indexと RSI表示します。

まず、メーター構造配列を宣言します。

GAUGE_STR gg[ 6 ];

次に、ゲージを生成、調整します。



マージンレベルのインジケータが左下に配置されます。これは絶対座標を持つことになり、他のすべてのインジケーターが、このインジケータまたは隣接に係る配置にされます。

if (GaugeCreate( "gg00" ,gg[ 0 ], 5 ,- 90 , 240 , "" ,RELATIVE_MODE_NONE, CORNER_LEFT_LOWER ,inp_back,inp_scale_transparency,inp_needle_transparency)== false ) return ( INIT_FAILED ); GaugeSetCaseParameters(gg[ 0 ],CASE_SECTOR,DEF_COL_CASE,CASE_BORDER_THIN,DEF_COL_BORDER,SIZE_MIDDLE); GaugeSetScaleParameters(gg[ 0 ], 120 , 35 , 800 , 2000 ,MUL_100,SCALE_INNER, clrBlack ); GaugeSetMarkParameters(gg[ 0 ],MARKS_INNER,SIZE_MIDDLE, 200 , 1 , 4 ); GaugeSetMarkLabelFont(gg[ 0 ],SIZE_MIDDLE, "Arial" , false , false ,DEF_COL_MARK_FONT); GaugeSetRangeParameters(gg[ 0 ], 0 , true , 1400 , 2000 , clrLimeGreen ); GaugeSetRangeParameters(gg[ 0 ], 1 , true , 1000 , 800 , clrCoral ); GaugeSetLegendParameters(gg[ 0 ],LEGEND_DESCRIPTION, true , "Margin lvl" , 4 , 15 , 12 , "Arial" , false , false ); GaugeSetLegendParameters(gg[ 0 ],LEGEND_VALUE, true , "0" , 3 , 80 , 16 , "Arial" , true , false ); GaugeSetLegendParameters(gg[ 0 ],LEGEND_MUL, true , "" , 4 , 55 , 8 , "Arial" , true , false ); GaugeSetNeedleParameters(gg[ 0 ],NDCS_SMALL,DEF_COL_NCENTER,DEF_COL_NEEDLE,NEEDLE_FILL_AA);

一番下の行を配置します。次は現在損益インジケーターです。

if (GaugeCreate( "gg01" ,gg[ 1 ],- 80 , 20 , 320 , "gg00" ,RELATIVE_MODE_HOR, CORNER_LEFT_LOWER ,inp_back,inp_scale_transparency,inp_needle_transparency)== false ) return ( INIT_FAILED ); GaugeSetCaseParameters(gg[ 1 ],CASE_SECTOR,DEF_COL_CASE,CASE_BORDER_THIN,DEF_COL_BORDER,SIZE_MIDDLE); GaugeSetScaleParameters(gg[ 1 ], 200 , 0 ,- 400 , 400 ,MUL_1,SCALE_INNER, clrBlack ); GaugeSetMarkParameters(gg[ 1 ],MARKS_INNER,SIZE_MIDDLE, 100 , 1 , 4 ); GaugeSetMarkLabelFont(gg[ 1 ],SIZE_MIDDLE, "Arial" , false , false ,DEF_COL_MARK_FONT); GaugeSetRangeParameters(gg[ 1 ], 0 , true , 200 , 400 , clrLimeGreen ); GaugeSetRangeParameters(gg[ 1 ], 1 , true ,- 200 ,- 400 , clrCoral ); GaugeSetLegendParameters(gg[ 1 ],LEGEND_DESCRIPTION, true , "Profit" , 3 , 0 , 16 , "Arial" , false , false ); GaugeSetLegendParameters(gg[ 1 ],LEGEND_UNITS, true , "USD" , 3 ,- 90 , 10 , "Arial" , true , false ); GaugeSetLegendParameters(gg[ 1 ],LEGEND_VALUE, true , "1" , 3 , 90 , 12 , "Arial" , true , false ); GaugeSetNeedleParameters(gg[ 1 ],NDCS_SMALL,DEF_COL_NCENTER,DEF_COL_NEEDLE,NEEDLE_FILL_AA);

スプレッドインジケータは下段に配置します。

if (GaugeCreate( "gg02" ,gg[ 2 ],- 80 ,- 20 , 240 , "gg01" ,RELATIVE_MODE_HOR, CORNER_LEFT_LOWER ,inp_back,inp_scale_transparency,inp_needle_transparency)== false ) return ( INIT_FAILED ); GaugeSetCaseParameters(gg[ 2 ],CASE_SECTOR,DEF_COL_CASE,CASE_BORDER_THIN,DEF_COL_BORDER,SIZE_MIDDLE); GaugeSetScaleParameters(gg[ 2 ], 120 ,- 35 , 60 , 0 ,MUL_1,SCALE_INNER, clrBlack ); GaugeSetMarkParameters(gg[ 2 ],MARKS_INNER,SIZE_MIDDLE, 10 , 1 , 4 ); GaugeSetMarkLabelFont(gg[ 2 ],SIZE_MIDDLE, "Arial" , false , false ,DEF_COL_MARK_FONT); GaugeSetRangeParameters(gg[ 2 ], 0 , true , 35 , 10 , clrLimeGreen ); GaugeSetRangeParameters(gg[ 2 ], 1 , true , 50 , 60 , clrCoral ); GaugeSetLegendParameters(gg[ 2 ],LEGEND_DESCRIPTION, true , "Spread" , 4 ,- 15 , 14 , "Arial" , false , false ); GaugeSetLegendParameters(gg[ 2 ],LEGEND_VALUE, true , "0" , 3 ,- 80 , 16 , "Arial" , true , false ); GaugeSetNeedleParameters(gg[ 2 ],NDCS_SMALL,DEF_COL_NCENTER,DEF_COL_NEEDLE,NEEDLE_FILL_AA);

ATRインジケーターは、 (左上) フリーマージンインジケーターの隣に配置します。

if (GaugeCreate( "gg03" ,gg[ 3 ], 30 , 0 , 180 , "gg00" ,RELATIVE_MODE_VERT, CORNER_LEFT_LOWER ,inp_back,inp_scale_transparency,inp_needle_transparency)== false ) return ( INIT_FAILED ); GaugeSetCaseParameters(gg[ 3 ],CASE_ROUND,DEF_COL_CASE,CASE_BORDER_THIN,DEF_COL_BORDER,SIZE_MIDDLE); GaugeSetScaleParameters(gg[ 3 ], 270 , 45 , 0.001 , 0.004 ,MUL_00001,SCALE_INNER, clrBlack ); GaugeSetMarkParameters(gg[ 3 ],MARKS_INNER,SIZE_LARGE, 0.001 , 9 , 3 ); GaugeSetMarkLabelFont(gg[ 3 ],SIZE_LARGE, "Arial" , false , false ,DEF_COL_MARK_FONT); GaugeSetRangeParameters(gg[ 3 ], 0 , true , 0.002 , 0.001 , clrYellow ); GaugeSetLegendParameters(gg[ 3 ],LEGEND_DESCRIPTION, true , "ATR" , 7 ,- 140 , 26 , "Arial" , false , false ); GaugeSetLegendParameters(gg[ 3 ],LEGEND_VALUE, true , "5" , 2 , 180 , 14 , "Arial" , true , false ); GaugeSetLegendParameters(gg[ 3 ],LEGEND_MUL, true , "" , 2 , 0 , 20 , "Arial" , true , false ); GaugeSetNeedleParameters(gg[ 3 ],NDCS_SMALL,DEF_COL_NCENTER,DEF_COL_NEEDLE,NEEDLE_FILL_AA);

RSIインジケーターはスプレッドインジケーターの上に配置します。



if (GaugeCreate( "gg04" ,gg[ 4 ],- 30 , 0 , 180 , "gg02" ,RELATIVE_MODE_VERT, CORNER_LEFT_LOWER ,inp_back,inp_scale_transparency,inp_needle_transparency)== false ) return ( INIT_FAILED ); GaugeSetCaseParameters(gg[ 4 ],CASE_ROUND,DEF_COL_CASE,CASE_BORDER_THIN,DEF_COL_BORDER,SIZE_MIDDLE); GaugeSetScaleParameters(gg[ 4 ], 270 , 45 , 0 , 100 ,MUL_10,SCALE_INNER, clrBlack ); GaugeSetMarkParameters(gg[ 4 ],MARKS_INNER,SIZE_LARGE, 10 , 1 , 4 ); GaugeSetMarkLabelFont(gg[ 4 ],SIZE_LARGE, "Arial" , false , false ,DEF_COL_MARK_FONT); GaugeSetLegendParameters(gg[ 4 ],LEGEND_DESCRIPTION, true , "RSI" , 7 ,- 140 , 26 , "Arial" , false , false ); GaugeSetLegendParameters(gg[ 4 ],LEGEND_VALUE, true , "2" , 2 , 180 , 16 , "Arial" , true , false ); GaugeSetLegendParameters(gg[ 4 ],LEGEND_MUL, true , "" , 2 , 0 , 20 , "Arial" , true , false ); GaugeSetNeedleParameters(gg[ 4 ],NDCS_SMALL,DEF_COL_NCENTER,DEF_COL_NEEDLE,NEEDLE_FILL_AA);

フォースインジケーターは現在損益の上に配置します。

if (GaugeCreate( "gg05" ,gg[ 5 ],- 10 , 60 , 180 , "gg03" ,RELATIVE_MODE_HOR, CORNER_LEFT_LOWER ,inp_back,inp_scale_transparency,inp_needle_transparency)== false ) return ( INIT_FAILED ); GaugeSetCaseParameters(gg[ 5 ],CASE_ROUND,DEF_COL_CASE,CASE_BORDER_THIN,DEF_COL_BORDER,SIZE_MIDDLE); GaugeSetScaleParameters(gg[ 5 ], 270 , 45 ,- 4 , 4 ,MUL_1,SCALE_INNER, clrBlack ); GaugeSetMarkParameters(gg[ 5 ],MARKS_INNER,SIZE_LARGE, 1 , 1 , 4 ); GaugeSetMarkLabelFont(gg[ 5 ],SIZE_LARGE, "Arial" , false , false ,DEF_COL_MARK_FONT); GaugeSetRangeParameters(gg[ 5 ], 0 , true ,- 1 ,- 4 , clrMediumSeaGreen ); GaugeSetRangeParameters(gg[ 5 ], 1 , true , 1 , 4 , clrCrimson ); GaugeSetLegendParameters(gg[ 5 ],LEGEND_DESCRIPTION, true , "Force" , 7 ,- 140 , 20 , "Arial" , false , false ); GaugeSetLegendParameters(gg[ 5 ],LEGEND_VALUE, true , "5" , 2 , 180 , 14 , "Arial" , true , false ); GaugeSetLegendParameters(gg[ 5 ],LEGEND_MUL, true , "" , 3 , 0 , 10 , "Arial" , true , false ); GaugeSetNeedleParameters(gg[ 5 ],NDCS_SMALL,DEF_COL_NCENTER,DEF_COL_NEEDLE,NEEDLE_FILL_AA);

メーターは定期的に再描写させることができます。

for ( int i= 0 ; i< 6 ;i++) { GaugeRedraw(gg[i]); GaugeNewValue(gg[i], 0 ); }

OnCalculate()が起きたとき、現在値を再計算し、GaugeNewValue()インジケーターをコールします。

GaugeNewValue(gg[ 2 ],spread[rates_total- 1 ]); double profit= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT ); GaugeNewValue(gg[ 1 ],profit); double margin_level= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_LEVEL ); GaugeNewValue(gg[ 0 ],margin_level); calculated= BarsCalculated (handle_ATR); if (calculated> 0 ) { double ival[ 1 ]; if ( CopyBuffer (handle_ATR, 0 , 0 , 1 ,ival)< 0 ) Print ( "ATR CopyBuffer error" ); else GaugeNewValue(gg[ 3 ],ival[ 0 ]); } calculated= BarsCalculated (handle_RSI); if (calculated> 0 ) { double ival[ 1 ]; if ( CopyBuffer (handle_RSI, 0 , 0 , 1 ,ival)< 0 ) Print ( "RSI CopyBuffer error" ); else GaugeNewValue(gg[ 4 ],ival[ 0 ]); } calculated= BarsCalculated (handle_Force); if (calculated> 0 ) { double ival[ 1 ]; if ( CopyBuffer (handle_Force, 0 , 0 , 1 ,ival)< 0 ) Print ( "Force Index CopyBuffer error" ); else GaugeNewValue(gg[ 5 ],ival[ 0 ]); }

注意点として、OnChartEvent()からGaugeRelocation() を呼び出しても意味がありません。相対配置がここで使用されているが、位置または大きさが変更された場合、メーターが一斉に初期化されるように、メーターの座標を再計算する必要はありません。







8. リソース耐久評価

ニードルレイヤーは完璧に毎時、測定値の更新値を再描画します。いくつかのケースでは、非常に多く、毎秒に数回起こり得ます。針を描くリソース強度の問題は非常に深刻な問題です。様々な塗りつぶし方法を使用して針を描画するため、CPUのオーバーヘッドを評価するための小さなスクリプトを書きます。

#property copyright "Copyright 2015, Decanium" #property version "1.00" #include <Canvas/Canvas2.mqh> CCanvas canvas; void OnStart () { Print ( "***** start test *****" ); string ObjName= "test" ; ObjectDelete ( 0 ,ObjName); canvas.CreateBitmapLabel(ObjName, 10 , 10 , 400 , 400 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE ); int x[ 3 ]={ 200 , 185 , 215 }; int y[ 3 ]={ 70 , 250 , 250 }; int cycles= 1000 ; uint col= ColorToARGB ( clrRed , 255 ); uint c1,c2; canvas.Erase(); c1= GetTickCount (); for ( int i= 0 ; i<cycles; i++) { canvas.Fill( 10 , 10 , col); canvas.LineAA2(x[ 0 ], y[ 0 ], x[ 1 ], y[ 1 ], 0 ); canvas.LineAA2(x[ 1 ], y[ 1 ], x[ 2 ], y[ 2 ], 0 ); canvas.LineAA2(x[ 2 ], y[ 2 ], x[ 0 ], y[ 0 ], 0 ); canvas.Fill2( 10 , 10 , 0 ); } c2= GetTickCount (); canvas.Update( true ); Print ( "Filled AA: " ,c2-c1, " ms, " ,cycles, " cycles, " , DoubleToString ( double (c2-c1)/ double (cycles), 2 ), " ms per cycle" ); canvas.Erase(); c1= GetTickCount (); for ( int i= 0 ; i<cycles; i++) { canvas.LineAA2(x[ 0 ], y[ 0 ], x[ 1 ], y[ 1 ], col); canvas.LineAA2(x[ 1 ], y[ 1 ], x[ 2 ], y[ 2 ], col); canvas.LineAA2(x[ 2 ], y[ 2 ], x[ 0 ], y[ 0 ], col); } c2= GetTickCount (); canvas.Update( true ); Print ( "Not filled AA: " ,c2-c1, " ms, " ,cycles, " cycles, " , DoubleToString ( double (c2-c1)/ double (cycles), 2 ), " ms per cycle" ); canvas.Erase(); c1= GetTickCount (); for ( int i= 0 ; i<cycles; i++) { canvas.FillTriangle(x[ 0 ],y[ 0 ],x[ 1 ],y[ 1 ],x[ 2 ],y[ 2 ],col); canvas.LineAA2(x[ 0 ], y[ 0 ], (x[ 1 ]+x[ 2 ])/ 2 , y[ 1 ], col); } c2= GetTickCount (); canvas.Update( true ); Print ( "Filled: " ,c2-c1, " ms, " ,cycles, " cycles, " , DoubleToString ( double (c2-c1)/ double (cycles), 2 ), " ms per cycle" ); }

このスクリプトは、サイクル間に針を1000回の描画しするメソッドを起動し、このプロセスのために費やした時間をミリ秒単位で測定します。





図16. リソース耐久テストの結果



結果からもわかるように、アンチエイリアスエッジかつ塗りつぶしの針は、アンチエイリアスなしの塗りつぶしの針よりも数百倍の量があり、塗りつぶしなしと比べて10倍の開きがあります。この場合、見た目の良さにはそれだの対価が必要になるということです。





結論

この記事では、メーターを表示させるのに必要な関数について記述しました。ライブラリ作成の主な目的は、図面と幾何の詳細を掘り下げることなく、EAやインジケータにメーターをシンプルに追加するということでした。しかし、この目的・目標に達したかどうかはあなた次第です。

リソース強度には特に注目が必要です。OnCalculate()で時間のかかる計算をすると、ターミナルが一時的に停止する瞬間が発生してしまいます。よって、針の描写には妥協案を採用することを推奨します。(塗りつぶしなしでアンチエイリアス).

