オブジェクト指向プログラミング

オブジェクト指向プログラミング（OOP）は、データと動作が密接に繋がっていながら、主に、データに焦点を当てたプログラミングです。オブジェクトがクラスインスタンスでありながら、クラスはデータと操作演算の両方によって構成されます。

オブジェクト指向のアプローチのコンポーネントは次の通りです。

OOP は演算を操作演算のモデル化とみなします。モデル化されているのは、計算抽象化によって表されるオブジェクトです。よく知られているゲーム「テトリス」を書きたいとしましょう。これを行うためには、4 つの正方形で構成されて辺で接合されたランダムな図形をモデル化する方法を学ぶ必要があります。また図形の落下速度を調整し、図形の回転と移動の動作を定義する必要があります。画面上の図形の移動は井戸の境界によって限られており、この要件もモデル化されなければなりません。それに加えて、正方形のそろった行を破棄して得点を数える必要があります。

このように、この理解しやすいゲームは、図形モデル、井戸モデル、図形運動モデルといったいくつかのモデル作成を要します。これらの全てのモデルは抽象で、コンピュータでの計算で示されます。これらのモデルを説明するためには抽象データ型、ADT（またはコンプレックスデータ型）の概念が使用されます。厳密に言うと、DOM 内の「図形」運動のモデルはデータ型ではなく、「井戸」データ型の制限を使用した「図形」のデータ型に対する操作のセットです。

オブジェクトは クラス 変数です。オブジェクト指向プログラミングは、ADTの作成と使用を簡単にします。オブジェクト指向プログラミングは、継承メカニズムを使用します。継承の利点は、すでにユーザによって定義されたデータ型から派生型を得ることが可能になることです。

例えば、テトリス図形を作成するには、まず Shape 基本クラスを作成すると便利です。全ての 7 つの可能な図形の型を表現する他のクラスは、その基礎の上に作られます。図形の動作は基本クラスで定義され、各別個の図形の動作は派生クラスで実装されます。

OOPでは、オブジェクト自身がそれぞれの動作に責任を持ちます。ADTの開発者は、対応するオブジェクトから通常予測される動作を説明するためのコードを含むべきです。オブジェクト自体がその動作に責任を持つという事実は、このオブジェクトのプログラミング作業を非常に簡素化します。

画面上に図形を描画したい場合、どこが中心になってそれをどのように描画するかを知る必要があります。別々の図形がそれ自身を描画する方法を知っていれば、プログラマはこのような図形を使用した場合、「draw」メッセージを送信出来ます。

MQL5 言語は C++ に似ており ADT 実施のためにカプセル化メカニズムを備えています。カプセル化は特定の型の実装の内部の詳細を結合する一方、この型のオブジェクトに影響を与えることが出来る外部からアクセス可能の関数を組み合わせます。実装の詳細はこの型を使用するプログラムのからはアクセス出来ません。

OOP の概念は次のような関連する概念のセットで成り立ちます。

現実世界アクションのシミュレーション

ユーザ定義のデータ型

実装の詳細の隠蔽

継承によるコード再利用の可能性

実行時の関数呼び出しの解釈

これらの概念のいくつかはかなり曖昧、いくつかは抽象的でいくつかは一般的です。