記事"トレーダーの注文を実装し、MQL5Freelanceサービスにて利益を生む方法"についてのディスカッション
もうひとつ考慮すべきことは、 英語のアプリケーション...そして、どの言語でもコミュニケーションを可能にする、あなたのサービスでの内蔵翻訳機と。
作り付けの訳者は特定である -- 仕事https://www.mql5.com/en/job/215046：
Обратите внимание на ваш профиль.
- 自分自身について、主なスキル、さまざまなプロジェクトへの関わりを書きましょう。
- 請負 業者としての 長所を列挙 し、良いアバターをアップロードし、表紙に高画質の写真を貼る。
- すでに完了した 注文や、 実践で得た興味深い事例を壁に記載する。
個人的な仕事ならあなたを選べるのに、個人的な仕事でない場合はやみくもに開発者を選ぶのでしょうか？あなたは自分の作品を参照できないのですか？
Freelance "サービスを迂回した受注活動
- フリーランス "サービスは、その意図された目的のためにのみ使用することができます - 公開された注文内のすべての作業と計算を実行する。Freelance "サービスにおいて、副業として顧客や出演者を探すことは禁止されており、規約違反となります。
- 顧客と応募者は、 業務契約の締結前に、いかなる種類の連絡先を交換することは禁止されて います。違反した場合、フリーランスへの参加が禁止されます。
- 本サービスの枠組み外で、Freelanceに発注された 注文に対して 仕事を行い、支払いを行うことは禁止されて います。違反した場合、MQL5.comウェブサイトのすべてのサービスへのアクセスが拒否されます。
- 管理部門は、内部調査の結果、違反者から説明なしに「フリーランス」サービスに参加する権利を剥奪することがあります。
Правила использования сервиса 'Фриланс'
- www.mql5.com
Правила использования сервиса 'Фриланс': общие положения, порядок выполнения заказов, порядок оплаты работы.
Miguel Angel Vico Alba #:
しかし、Freelanceでは、経験とはMQL5内にあるもののみを意味する：プロフィール、注文履歴、フィードバック。
タスクが確定するまで、外部リンクやプラットフォーム外のコミュニケーションを禁止するルール。
。
タスクが確定するまで、外部リンクやプラットフォーム外のコミュニケーションを禁止するルール。
。
同意できません。作業に関する同意書の締結前に、メッセージの中でMQL5のリソースへのリンクを提供することはできません：プロフィールも、Codebaseでの出版物も、ブログも、シグナルも。つまり、顧客が自分の注文に誰が正確に対応したかを理解するのに役立つものは何もありません。顧客は、パーソナライズされていない作品を作成する場合、盲目的にパフォーマーを選択する必要があります。顧客は、自分が選んだ開発者がいったい誰なのか、仕事の契約が結ばれるまで知ることができない。
これは私自身の経験から言っている。ある注文に対する返答の中で、Codebaseにある私のコードへのリンクを提供したところ、私のアカウントはブロックされました。
取引の機会を逃しています。
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
新規登録 ログイン
WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。
新しい記事 トレーダーの注文を実装し、MQL5Freelanceサービスにて利益を生む方法 はパブリッシュされました:
MQL5フリーランスは、開発者がトレーダー顧客のために取引アプリケーションを作成して報酬を得ることができるオンラインサービスです。このサービスは2010年以来成功裏に運営されており、これまでに10万件以上のプロジェクトが完了し、その総額は700万ドルに達しています。ご覧の通り、相当な額の資金が絡んでいます。
MQL5フリーランスは、取引アプリケーション開発者向けの専門サービスです。トレーダーは、MQL5/MQL4、Python、C++、その他の最新のプログラミング言語で開発されたカスタムメイドの自動売買ロボット、指標、その他のユーティリティアプリが必要なときにここに来ます。
MQL5.comのフリーランスサービスは2010年6月に開始し、14年間にわたりプロの開発者に利益を生み出す機会を提供してきました。2024年6月現在、同サービスはこれまでに10万件以上のプロジェクトを完了させており、その総額は700万ドルに上ります。
過去14年間で、54,000人の開発者が取引プログラムの作成を請け負い、25,000人の顧客がその仕事に満足しています。フリーランスのプラットフォームで積極的に稼働している開発者は、月に数千ドルを稼ぐことができます。あなたも同じくらい稼ぐことができます。潜在顧客には、MetaTraderプラットフォームを使用する数百万人のトレーダーが含まれ、彼らは端末から直接フリーランスサービスにアクセスします。
作者: MetaQuotes Software Corp.