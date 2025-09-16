Valute / USDCAD
USDCAD: US Dollar vs Canadian Dollar
1.37736 CAD 0.00215 (0.16%)
Settore: Valuta Base: US Dollar Valuta di profitto: Canadian Dollar
Il tasso di cambio USDCAD ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 1.37688 CAD e ad un massimo di 1.38251 CAD per 1 USD.
Segui le dinamiche di Dollaro Statunitense vs Dollaro Canadese. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Statunitense sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
USDCAD News
- Canadian Dollar firms despite weaker July Retail Sales
- CAD is trading defensively on wider spreads – Scotiabank
- USD/CAD hits fresh highs at 1.3820 amid broadbased US Dollar strength
- USD/CAD Forecast 19/09: Dollar Pressures Loonie (Video)
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- Canadian Dollar holds steady above 1.3800, Canadian Retail Sales data looms
- Canadian Dollar pares away more gains as US Dollar recovers ground
- CAD trading flat vs. USD – Scotiabank
- BoC cuts 25bps, signals room for more easing – BBH
- BoC cuts rates to 2.50%, signals caution on further easing – OCBC
- USD/CAD Price Forecast: Bulls might find resistance around 1.3800
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- USD/CAD holds gains above 1.3750 due to upbeat US inflation outlook
- USD/CAD steadies as BoC interest rate cut weighs on Canadian Dollar
- USD/CAD Price Forecast: Edges higher ahead of BoC-Fed policy outcome
- CAD down marginally into the BoC rate decision – Scotiabank
- CAD: Today’s Bank of Canada cut not the last – ING
- CAD: Inflation is almost as expected, further interest rate cut ahead – Commerzbank
- Canadian Dollar holds negative ground near 1.3750, BoC/ Fed rate decisions in focus
- USD/CAD rebounds to near 1.3750 ahead of rate decision from Fed, BoC
- Canadian Dollar extends gains as Greenback falters
- USD/CAD weakens as soft Canada CPI cements BoC rate cut bets
- CAD up marginally into CPI – Scotiabank
- Canada CPI unlikely to alter BOC easing path – BBH
USDCAD on the Community Forum
Intervallo Giornaliero
1.37688 1.38251
Intervallo Annuale
1.34723 1.47921
- Chiusura Precedente
- 1.3795 1
- Apertura
- 1.3794 2
- Bid
- 1.3773 6
- Ask
- 1.3776 6
- Minimo
- 1.3768 8
- Massimo
- 1.3825 1
- Volume
- 24.989 K
- Variazione giornaliera
- -0.16%
- Variazione Mensile
- 0.36%
- Variazione Semestrale
- -4.20%
- Variazione Annuale
- 1.86%
21 settembre, domenica