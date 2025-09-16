QuotazioniSezioni
Valute / USDCAD
USDCAD: US Dollar vs Canadian Dollar

1.37736 CAD 0.00215 (0.16%)
Settore: Valuta Base: US Dollar Valuta di profitto: Canadian Dollar

Il tasso di cambio USDCAD ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 1.37688 CAD e ad un massimo di 1.38251 CAD per 1 USD.

Segui le dinamiche di Dollaro Statunitense vs Dollaro Canadese. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Statunitense sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.37688 1.38251
Intervallo Annuale
1.34723 1.47921
Chiusura Precedente
1.3795 1
Apertura
1.3794 2
Bid
1.3773 6
Ask
1.3776 6
Minimo
1.3768 8
Massimo
1.3825 1
Volume
24.989 K
Variazione giornaliera
-0.16%
Variazione Mensile
0.36%
Variazione Semestrale
-4.20%
Variazione Annuale
1.86%
