Il tasso di cambio USDCAD ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 1.37688 CAD e ad un massimo di 1.38251 CAD per 1 USD.

Segui le dinamiche di Dollaro Statunitense vs Dollaro Canadese. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Statunitense sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.