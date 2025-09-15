通貨 / USDCAD
USDCAD: US Dollar vs Canadian Dollar
1.38134 CAD 0.00183 (0.13%)
セクター: 通貨 ベース: US Dollar 利益通貨: Canadian Dollar
USDCADの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1USDあたり1.37885CADの安値と1.38201CADの高値で取引されました。
米ドルvsカナダドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、米ドル価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
USDCAD News
1日のレンジ
1.37885 1.38201
1年のレンジ
1.34723 1.47921
- 以前の終値
- 1.3795 1
- 始値
- 1.3794 2
- 買値
- 1.3813 4
- 買値
- 1.3816 4
- 安値
- 1.3788 5
- 高値
- 1.3820 1
- 出来高
- 7.992 K
- 1日の変化
- 0.13%
- 1ヶ月の変化
- 0.65%
- 6ヶ月の変化
- -3.93%
- 1年の変化
- 2.15%
19 9月, 金曜日
12:30
CAD
- 実際
-
- 期待
- 0.8%
- 前
- 1.5%
12:30
CAD
- 実際
-
- 期待
- 0.4%
- 前
- 1.9%
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K