КотировкиРазделы
Валюты / USDCAD
Назад в Валюты

USDCAD: US Dollar vs Canadian Dollar

1.37528 CAD 0.00151 (0.11%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Canadian Dollar

Курс USDCAD за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.37343 CAD за 1 USD, а максимальная — 1.37619 CAD.

Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Канадского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости USDCAD

USDCAD на Форуме Сообщества

Торговые приложения для USDCAD

MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
Эксперты
MultiWay EA — это умная и эффективная автоматическая торговая система, основанная на мощной стратегии возврата к среднему. Благодаря широкой диверсификации по девяти коррелированным (и даже некоторым обычно «трендовым») валютным парам — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP и GBPCAD — советник фиксирует возвраты цены к среднему после сильных  направленных импульсов. После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить полные инструкции по установке.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (66)
Эксперты
Представляю вам экспертного советника, собранного на базе моей мануальной торговой системы Algo Pumping . Я конкретно прокачал эту страту, закинул туда важные плюшки, фильтры и фишки, и теперь вывожу на рынок торгового бота, который: Лупит по продвинутому алгоритму Algo Pumping Swing Trading, Ставит ордера Stop Loss для защиты депо, Идеально подходит как для "Prop Firm Trading", так и для "Personal Trading", Работает без мартингейла и без лютого усреднения, Катает на таймфрейме М15 (позже закач
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Индикаторы
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Эксперты
️ Уже есть  Boring Pips EA ?   Вы имеете право на   дополнительную скидку 30% !   Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о:   Как получить возврат средств Второй срок Трампа вновь разжёг волну агрессивной торговой политики, начиная с возвращения широкомасштабных тарифов, что потрясло мировые рынки. Напряжённость на Ближнем Востоке вновь обострилась — в частности между Израилем и Ираном — и это может оказать влияние на цены на нефть. Война между Россией и Украиной продолжается без види
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (90)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Trust EA
Konstantin Kulikov
Эксперты
Trust EA - это настоящий инструмент трейдера, работающий по понятному принципу, со своими достоинствами и недостатками, поэтому подойдёт не всем, но для некоторых пользователей может стать лучшим торговым роботом. Обсудить сложности торговли на Форекс здесь: чат "Age of Expert Advisors" . Логика Я занимаюсь алгоритмическими системами торговли с 2015 года, и, по-моему опыту, системы с маленьким размером StopLoss способны долгое время работать стабильно только в режиме "Скальпинга". Лучшее время
Дневной диапазон
1.37343 1.37619
Годовой диапазон
1.34723 1.47921
Предыдущее закрытие
1.3737 7
Open
1.3736 0
Bid
1.3752 8
Ask
1.3755 8
Low
1.3734 3
High
1.3761 9
Объем
7.367 K
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
-4.35%
Годовое изменение
1.70%
17 сентября, среда
12:30
CAD
Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады
Акт.
Прог.
Пред.
$​0.709 млрд
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
13:45
CAD
Решение Банка Канады по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
2.00%
13:45
CAD
Отчет по процентной ставке Банка Канады
Акт.
Прог.
Пред.
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.