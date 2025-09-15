Валюты / USDCAD
USDCAD: US Dollar vs Canadian Dollar
1.37528 CAD 0.00151 (0.11%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Canadian Dollar
Курс USDCAD за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.37343 CAD за 1 USD, а максимальная — 1.37619 CAD.
Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Канадского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости USDCAD
- CAD: Today’s Bank of Canada cut not the last – ING
CAD: Инфляция почти соответствует ожиданиям, впереди дальнейшее снижение процентной ставки – Commerzbank
- CAD: Inflation is almost as expected, further interest rate cut ahead – Commerzbank
Канадский доллар удерживается в минусе около 1,3750, решения по ставкам БК и ФРС в центре внимания
- Canadian Dollar holds negative ground near 1.3750, BoC/ Fed rate decisions in focus
USD/CAD rebounds to near 1.3750 ahead of rate decision from Fed, BoC
Canadian Dollar extends gains as Greenback falters
USD/CAD ослабляется на фоне слабого CPI Канады, что укрепляет ожидания снижения ставки Банка Канады
- USD/CAD weakens as soft Canada CPI cements BoC rate cut bets
CAD немного вырос перед публикацией CPI – Scotiabank
- CAD up marginally into CPI – Scotiabank
Инфляция CPI Канады вряд ли изменит курс смягчения Банкa Канады - BBH
- Canada CPI unlikely to alter BOC easing path – BBH
USD/CAD останавливается ниже ключевого сопротивления на уровне 1,3920 – Société Générale
- USD/CAD stalls below key 1.3920 resistance – Société Générale
CPI Канады, вероятно, немного вырастет, поскольку рынки ставят на снижение ставки Банка Канады
- Canada CPI set to rise in August as BoC eyes rate cut
Пара USD/CAD остается под давлением около 1,3750 из-за растущих цен на нефть и слабого доллара США
- USD/CAD remains subdued near 1.3750 due to rising Oil prices, weaker US Dollar
Canadian Dollar lurches higher as Greenback withers
CAD немного укрепился по отношению к USD - Scotiabank
- CAD up marginally vs. USD – Scotiabank
USD/CAD откатывается, приближаясь к 1,3830, в центре внимания центральные банки
- USD/CAD pulls back, nearing 1.3830 with central banks on focus
Дневной диапазон
1.37343 1.37619
Годовой диапазон
1.34723 1.47921
- Предыдущее закрытие
- 1.3737 7
- Open
- 1.3736 0
- Bid
- 1.3752 8
- Ask
- 1.3755 8
- Low
- 1.3734 3
- High
- 1.3761 9
- Объем
- 7.367 K
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- -4.35%
- Годовое изменение
- 1.70%
17 сентября, среда
12:30
CAD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $0.709 млрд
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
13:45
CAD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 2.00%
13:45
CAD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.