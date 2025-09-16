Devises / USDCAD
USDCAD: US Dollar vs Canadian Dollar
1.37736 CAD 0.00215 (0.16%)
Secteur: Devise Base: US Dollar Devise de profit: Canadian Dollar
Le taux de change de USDCAD a changé de -0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 1.37688 CAD et à un maximum de 1.38251 CAD pour 1 USD.
Suivez la dynamique Dollar US vs. Dollar Canadien. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar américain a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Applications de Trading pour USDCAD
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
L' indicateur New York Range est un outil d'analyse par session, développé pour les traders appliquant les concepts ICT (Inner Circle Trader) , le trading Smart Money et les méthodes d'action des prix institutionnels . Conçu spécifiquement pour la session new-yorkaise, cet indicateur capture la fourchette de prix entre 12h00 et 14h00 GMT , une période critique qui coïncide avec la clôture de Londres et l'ouverture de New York . Il identifie les plus hauts et les p
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la haus
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Range quotidien
1.37688 1.38251
Range Annuel
1.34723 1.47921
- Clôture Précédente
- 1.3795 1
- Ouverture
- 1.3794 2
- Bid
- 1.3773 6
- Ask
- 1.3776 6
- Plus Bas
- 1.3768 8
- Plus Haut
- 1.3825 1
- Volume
- 24.989 K
- Changement quotidien
- -0.16%
- Changement Mensuel
- 0.36%
- Changement à 6 Mois
- -4.20%
- Changement Annuel
- 1.86%
20 septembre, samedi