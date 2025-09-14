CotizacionesSecciones
Divisas / USDCAD
USDCAD: US Dollar vs Canadian Dollar

1.37731 CAD 0.00004 (0.00%)
Sector: Divisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Canadian Dollar

El tipo de cambio de USDCAD de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.37653 CAD por 1 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 1.37999 CAD.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar estadounidense vs dólar canadiense. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
1.37653 1.37999
Rango anual
1.34723 1.47921
Cierres anteriores
1.3772 7
Open
1.3769 6
Bid
1.3773 1
Ask
1.3776 1
Low
1.3765 3
High
1.3799 9
Volumen
11.576 K
Cambio diario
0.00%
Cambio mensual
0.35%
Cambio a 6 meses
-4.21%
Cambio anual
1.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B