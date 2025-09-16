통화 / USDCAD
USDCAD: US Dollar vs Canadian Dollar
1.37736 CAD 0.00215 (0.16%)
부문: 통화 베이스: US Dollar 수익 통화: Canadian Dollar
USDCAD 환율이 당일 -0.16%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 USD당 저가 1.37688 CAD와 고가 1.38251 CAD로 거래되었습니다
미국 달러 vs 캐나다 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 미국 달러 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Canadian Dollar firms despite weaker July Retail Sales
- CAD is trading defensively on wider spreads – Scotiabank
- USD/CAD hits fresh highs at 1.3820 amid broadbased US Dollar strength
- USD/CAD Forecast 19/09: Dollar Pressures Loonie (Video)
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- Canadian Dollar holds steady above 1.3800, Canadian Retail Sales data looms
- Canadian Dollar pares away more gains as US Dollar recovers ground
- CAD trading flat vs. USD – Scotiabank
- BoC cuts 25bps, signals room for more easing – BBH
- BoC cuts rates to 2.50%, signals caution on further easing – OCBC
- USD/CAD Price Forecast: Bulls might find resistance around 1.3800
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- USD/CAD holds gains above 1.3750 due to upbeat US inflation outlook
- USD/CAD steadies as BoC interest rate cut weighs on Canadian Dollar
- USD/CAD Price Forecast: Edges higher ahead of BoC-Fed policy outcome
- CAD down marginally into the BoC rate decision – Scotiabank
- CAD: Today’s Bank of Canada cut not the last – ING
- CAD: Inflation is almost as expected, further interest rate cut ahead – Commerzbank
- Canadian Dollar holds negative ground near 1.3750, BoC/ Fed rate decisions in focus
- USD/CAD rebounds to near 1.3750 ahead of rate decision from Fed, BoC
- Canadian Dollar extends gains as Greenback falters
- USD/CAD weakens as soft Canada CPI cements BoC rate cut bets
- CAD up marginally into CPI – Scotiabank
- Canada CPI unlikely to alter BOC easing path – BBH
일일 변동 비율
1.37688 1.38251
년간 변동
1.34723 1.47921
- 이전 종가
- 1.3795 1
- 시가
- 1.3794 2
- Bid
- 1.3773 6
- Ask
- 1.3776 6
- 저가
- 1.3768 8
- 고가
- 1.3825 1
- 볼륨
- 24.989 K
- 일일 변동
- -0.16%
- 월 변동
- 0.36%
- 6개월 변동
- -4.20%
- 년간 변동율
- 1.86%
20 9월, 토요일